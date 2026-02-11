A dos meses del nacimiento de Isidro Fort, Rocío Marengo vive un presente lleno de emociones y no duda en compartirlo. La modelo y conductora eligió el barrio porteño de Belgrano para dar su primer paseo familiar junto al bebé, en esta tarde de verano porteño.

Sin la compañía de Eduardo Fort, Marengo salió a caminar con Isidro en su cochecito y lució un look relajado: musculosa blanca, jean semi oxford azul oscuro y zapatillas a tono. El pequeño, por su parte, llevó un enterito celeste pastel, ideal para el clima cálido.

Durante el paseo, Rocío se detuvo en una banca del parque, rodeada de naturaleza, para sostener a Isidro en brazos y llenarlo de mimos. Las fotos de Ciudad Magazine reflejeron la felicidad de la flamante mamá, que no dejó de sonreír ni un segundo.

Leé más:

Rocío Marengo, emocionada por los dos meses de su bebé Isidro Fort: la tierna foto y el mensaje que conmovió

LAS FOTOS DE ROCÍO MARENGO Y EL PRIMER PASEO FAMILIAR CON SU HIJO ISIDRO

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo con su bebé Isidro (Foto: Movilpress)

Leé más:

Así es la nueva habitación de Isidro, el bebé de Rocío Marengo y Eduardo Fort

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.