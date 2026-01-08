Rocío Marengo vivió un Día de Reyes muy especial: el primero como mamá de Isidro, su hijo con Eduardo Fort, nacido el pasado 3 de diciembre tras una larga y deseada búsqueda.

Con el corazón lleno de emoción y agradecimiento, la actriz compartió en redes sociales las postales más tiernas de esta fecha tan simbólica y mostró los regalitos que recibió su bebé.

En las imágenes que publicó, se puede ver una escena delicada y cargada de ternura. Frente a un gran ventanal con vista a la ciudad, Rocío dispuso los obsequios que los Reyes Magos dejaron para Isidro.

Foto de Instagram @marengorocio

EL RITUAL PARA LOS REYES MAGOS

Junto al calzado, también aparecen dos pequeños bowls con pasto y agua, en un gesto clásico de la tradición, como ofrenda para los camellos de Melchor, Gaspar y Baltasar, detalle que enterneció a sus seguidores.

En otra de las postales, se suman regalos pensados especialmente para un recién nacido: una bolsa con la inscripción “Welcome Baby Boy”, un muñeco de peluche, un Stitch dentro de una caja, y un delicado set de bienvenida. Todo dispuesto con cuidado y amor, reflejando la felicidad plena que atraviesa la flamante mamá.

Rocío, que en varias oportunidades habló del profundo deseo de convertirse en madre, celebró este primer Día de Reyes con una emoción distinta, inaugurando una nueva etapa junto a Isidro y compartiendo con sus seguidores un momento íntimo, familiar y lleno de significado.

Foto de Instagram @marengorocio

Foto de Instagram @marengorocio





Foto de Instagram @marengorocio





Foto de Instagram @marengorocio





Foto de Instagram @marengorocio

LA REFLEXIÓN DE ROCÍO MARENGO SOBRE LOS REYES MAGOS TRAS EL NACIMIENTO DE ISIDRO

Rocío Marengo compartió una sentida reflexión en el Día de Reyes tras el nacimiento de Isidro, su primer hijo. “Feliz Día de Reyes”, escribió la actriz, y sumó: “Los Reyes hablan de espera, de fe y de creer aun cuando el camino se hace largo. Algo que con Isi sabemos muy bien”.

Además, contó cómo vivieron la tradicional noche previa en familia: “Anoche dejamos pastito y agua, como marca la tradición”.

“Hoy llegaron los regalos… y la verdadera magia es poder vivir este primer Día de Reyes con vos en mis brazos”, publicó Marengo el 6 de enero, luego de compartir una jornada muy especial junto a su bebé.