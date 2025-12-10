A una semana del nacimiento de Isidro Fort, Rocío Marengo enterneció a sus seguidores al compartir una nueva foto del día en que llegó al mundo su hijo, fruto de su década de amor con Eduardo Fort.

“Una fotito del nacimiento de Isi”, escribió la feliz mamá en la historia que subió a Instagram.

Jugando con la pose del bebé y simulando su voz, Rocío agregó con humor: “Hola capos. Soy Isidro. No, no, no. No quiero flashes”.

Foto: Instagram @marengorocio

Actualmente, Isidro continúa en el sector de neonatología del Sanatorio Otamendi. El niño nació prematuro y está recibiendo la atención necesaria, mientras evoluciona favorablemente.

Rocío Marengo compartió novedades sobre la salud de su bebé: “Gracias por estar”. CRÉDITO: Instagram

Rocío Marengo contó cómo fue el nacimiento prematuro de su hijo Isidro

El 5 de diciembre, Rocío Marengo rompió el silencio y contó con profunda emoción cómo fue la llegada al mundo de su tan deseado hijo Isidro.

“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, comenzó diciendo en el audio que le mandó a La mañana con Moria por eltrece.

“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, relató Rocío sobre la cesárea de urgencia.

Emocionada, Marengo agregó: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.

Sobre la permanencia de Isidro en neonatología, aclaró: “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.

