El 3 de diciembre, Rocío Marengo dio a luz a Isidro, fruto de su década de amor con Eduardo Fort.

A la actriz le realizaron una cesárea de urgencia y el pequeño nació algunos días antes, motivo por el cual fue derivado al área de neonatología del Sanatorio Otamendi.

Ya recuperados y gozando de buena salud, ambos recibieron el alta y Rocío compartió en Instagram una publicación que sorprendió a todos.

La actriz publicó una imagen de un pañal con meconio, la primera materia fecal del recién nacido, para describir su rol de mamá primeriza y mostrar los detalles del comienzo de esta etapa.

“Ay, ¡qué lindo! Decime que sos mamá primeriza sin decírmelo”, escribió la flamante mamá de Isidro Fort Marengo en la foto que subió a Instagram Strories.

Foto de Instagram @marengorocio

Rocío Marengo contó cómo fue el nacimiento prematuro de su hijo Isidro

El 5 de diciembre, Rocío Marengo rompió el silencio y contó con profunda emoción cómo fue la llegada al mundo de su tan deseado hijo Isidro.

“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, comenzó diciendo en el audio que le mandó a La mañana con Moria por eltrece.

“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, relató Rocío sobre la cesárea de urgencia.

Emocionada, Marengo agregó: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.

Sobre la permanencia de Isidro en neonatología, aclaró: “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.