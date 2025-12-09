Rocío Marengo atraviesa días de enorme sensibilidad y expectativa tras el nacimiento prematuro de su primer hijo, Isidro, fruto de su relación con Eduardo Fort. Desde el Sanatorio Otamendi, la modelo se mantiene enfocada en la evolución del pequeño, que llegó al mundo antes de lo previsto por los médicos.
Este martes, Marengo decidió comunicar una gran noticia a través de sus redes sociales: “Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja. Las amo amigas. Gracias por estar”, expresó con alegría, mostrando cómo su bebé avanza favorablemente en su recuperación.
La famosa subió también una foto rodeada de su grupo íntimo y otra donde se la ve abrazando un enorme oso de peluche que le regalaron para acompañarla en este momento tan especial.
En una historia repost de su hermana Sol, se pudo leer un mensaje cargado de amor y esperanza: “¡Vamos Isi! Te estamos esperando para darte miles de besos”.
CÓMO CONTINÚA LA RECUPERACIÓN DEL BEBÉ
Debido a su nacimiento prematuro, Isidro permanece en neonatología para seguir fortaleciéndose y aumentar de peso antes de poder estar las 24 horas con sus papás.
Mientras tanto, Rocío Marengo y Eduardo Fort esperan en una habitación del sanatorio, ansiosos por tenerlo pronto en brazos de manera permanente.