A 20 días de dar a luz a Isidro Fort, Rocío Marengo publicó la primera foto de su bebé en brazos, en el área de neonatología.

El niño nació en la semana 33 de gestación y, desde entonces, permanece internado recibiendo cuidados en el sector de neonatología del Sanatorio Otamendi.

“Nada más lindo que ser tu mamá. Te amo, Isi de mi corazón”, escribió la actriz junto a la conmovedora postal.

Rocío Marengo con su hijo Isidro en neo (Foto de Instagram @marengorocio)

Isidro nació el 3 de diciembre, cuando a Rocío le realizaron una cesárea de urgencia. El bebé, fruto de su relación de más de una década con Eduardo Fort, llegó al mundo de manera prematura y continúa bajo control médico.

La primera salida de Rocío Marengo a 9 días del nacimiento de Isidro /Foto de Instagram @marengorocio

El descargo de Rocío Marengo tras ser cuestionada como mamá

La semana pasada, Rocío Marengo hizo un contundente descargo luego del aluvión de críticas que recibió en redes sociales por salir a cenar con sus seres queridos a menos de dos semanas de dar a luz a su hijo Isidro Fort, quien permanece internado en el área de neonatología.

“La gran mentira de las redes: mostrás un video vestida, porque salís a comer con tu familia, y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo".

“Sus comentarios hablan de ustedes, no de mí”, comenzó diciendo Marengo en el descargo que publicó en sus historias de Instagram.

Luego, con tono serio, agregó: “Si quieren les muestro los coágulos y las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”.

“Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con Isi corrimos riesgo de vida. Fue un ‘yaaaaa al quirófano’. Mi obstetra, el Dr. Alejandro Falco, fue clave para que hoy estemos contando esta historia”, amplió Rocío, dando detalles del delicado momento que atravesó durante el nacimiento de su bebé.

Indignada por los cuestionamientos, Marengo sostuvo: “Claramente no entienden y no pasaron por algo similar; si no, no se animarían a opinar”.

Para cerrar, dejó un mensaje contundente: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor. Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”.

