A nueve días del nacimiento de Isidro Fort, Rocío Marengo se vistió elegante para asistir a una cena de fin de año, y se la vio radiante.
Activa en redes sociales, la actriz mostró su figura y contó a sus seguidores que estaba usando una faja, ya que fue sometida a una cesárea de urgencia en el Sanatorio Otamendi y su hijo nació algunos días antes de lo previsto. Actualmente, Isidro permanece internado en neonatología.
LA PRIMERA SALIDA DE ROCÍO MARENGO TRAS EL NACIMIENTO DE SU HIJO ISIDRO
“Primera salida de mamita. Tengo la faja, pero estoy bastante bien… o creo que es mi autoestima, que se cree mil porque tengo un bebito hermoso”, expresó Rocío con el humor y la espontaneidad que la caracterizan.
Además, mostró con orgullo la pulsera de acceso a neonatología y agregó, emocionada: “Tengo mi cintita para entrar a neo. ¿Qué tal esta mamita? ¡Tengo un bebito hermoso!”.
Rocío Marengo contó cómo fue el nacimiento prematuro de su hijo Isidro
El 5 de diciembre, Rocío Marengo rompió el silencio y contó con profunda emoción cómo fue la llegada al mundo de su tan deseado hijo Isidro.
“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, comenzó diciendo en el audio que le mandó a La mañana con Moria por eltrece.
“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, relató Rocío sobre la cesárea de urgencia.
Emocionada, Marengo agregó: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.
Sobre la permanencia de Isidro en neonatología, aclaró: “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.