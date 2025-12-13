A nueve días del nacimiento de Isidro Fort, Rocío Marengo se vistió elegante para asistir a una cena de fin de año, y se la vio radiante.

Activa en redes sociales, la actriz mostró su figura y contó a sus seguidores que estaba usando una faja, ya que fue sometida a una cesárea de urgencia en el Sanatorio Otamendi y su hijo nació algunos días antes de lo previsto. Actualmente, Isidro permanece internado en neonatología.

La primera salida de Rocío Marengo a 9 días del nacimiento de Isidro

“Primera salida de mamita. Tengo la faja, pero estoy bastante bien… o creo que es mi autoestima, que se cree mil porque tengo un bebito hermoso”, expresó Rocío con el humor y la espontaneidad que la caracterizan.

Además, mostró con orgullo la pulsera de acceso a neonatología y agregó, emocionada: “Tengo mi cintita para entrar a neo. ¿Qué tal esta mamita? ¡Tengo un bebito hermoso!”.

Rocío Marengo contó cómo fue el nacimiento prematuro de su hijo Isidro

El 5 de diciembre, Rocío Marengo rompió el silencio y contó con profunda emoción cómo fue la llegada al mundo de su tan deseado hijo Isidro.

“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, comenzó diciendo en el audio que le mandó a La mañana con Moria por eltrece.

“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, relató Rocío sobre la cesárea de urgencia.

Emocionada, Marengo agregó: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.

Sobre la permanencia de Isidro en neonatología, aclaró: “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.