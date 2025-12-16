Rocío Marengo hizo un contundente descargo luego del aluvión de críticas que recibió en redes sociales por salir a cenar con sus seres queridos a menos de dos semanas de dar a luz a su hijo Isidro Fort, quien permanece internado en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi tras haber nacido en la semana 33 de gestación.

Foto: Instagram @marengorocio

El descargo de Rocío Marengo tras ser cuestionada como mamá

“La gran mentira de las redes: mostrás un video vestida, porque salís a comer con tu familia, y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo".

“Sus comentarios hablan de ustedes, no de mí”, comenzó diciendo Marengo en el descargo que publicó en sus historias de Instagram.

Luego, con tono serio, agregó: “Si quieren les muestro los coágulos y las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”.

“Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con Isi corrimos riesgo de vida. Fue un ‘yaaaaa al quirófano’. Mi obstetra, el Dr. Alejandro Falco, fue clave para que hoy estemos contando esta historia”, amplió Rocío, dando detalles del delicado momento que atravesó durante el nacimiento de su bebé.

Indignada por los cuestionamientos, Marengo sostuvo: “Claramente no entienden y no pasaron por algo similar; si no, no se animarían a opinar”.

Para cerrar, dejó un mensaje contundente: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor. Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”.

Rocío Marengo

