Como cada año, las celebridades compartieron en redes sociales cómo vivieron la Nochebuena y la Navidad, rodeados de familia, viajes y momentos especiales.

Desde celebraciones íntimas hasta festejos en destinos soñados, así pasaron las fiestas algunos de los famosos.

Marcelo Tinelli celebró la Navidad en Tigre junto a sus dos hijas mayores, Candelaria y Micaela, con quienes compartió una noche familiar y relajada.

La Navidad de Marcelo Tinelli (Foto Instagram)

Zaira Nara pasó la Nochebuena en Uruguay, junto a sus hijos Viggo y Malaika, en la casa de su hermana Wanda Nara, desde donde compartió imágenes del festejo.

La Navidad de Zaira Nara / Foto Instagram

La Navidad de Wanda Nara en Uruguay. Instagram Stories @wanda_nara

Una de las postales más emotivas fue la de Rocío Marengo, quien pudo celebrar la Navidad junto a su hijo Isidro Fort, luego de que el bebé recibiera el alta de neonatología ese mismo día.

La primera Navidad de Rocio Marengo con su hijo Isidro (Foto Instagram)

Alejandra Maglietti también vivió una Navidad muy especial: la modelo y panelista celebró por primera vez las fiestas junto a su hijo Manuel, compartiendo la emoción en redes sociales.

La primera Navidad de Alejandra Maglietti con Manu (Foto Instagram)

Desde Europa, María Becerra y J Rei celebraron la Nochebuena en Finlandia, rodeados de paisajes nevados, auroras boreales y temperaturas extremas, en una postal de cuento.

María Becerra y J Rei, Navidad en Finlandia (Foto Instagram)

María Becerra, Navidad en Finlandia (Foto Instagram)

Por su parte, Catherine Fulop y Ova Sabatini festejaron la Navidad junto a su hija Tiziana. En esta ocasión, Oriana Sabatini no estuvo presente, ya que la artista y futura mamá pasó la fecha junto a su esposo, Paulo Dybala.

Catherine Fulop, Tiziana y Ova Sabatini en Navidad (Foto Instagram)

La Navidad de Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Instagram)

La Navidad de Oriana Sabatini embarazada (Instagram)

Yanina Latorre celebró la Navidad en su casa de Buenos Aires, rodeada de su esposo Diego Latorre, sus hijos Lola y Dieguito, y seres queridos. La panelista vivió una noche especial y emotiva, marcada por su reciente salida de LAM tras 10 años de trabajo junto a Ángel de Brito, un ciclo que fue clave en su carrera televisiva.

La Navidad de Yanina Latorre en familia (Instagram)

Thiago Medina celebró la Navidad junto a su expareja Daniela Celis, madre de sus gemelas, en una noche marcada por el agradecimiento. El ex Gran Hermano compartió la fecha en familia tras recuperarse del grave accidente en moto que sufrió en septiembre, un episodio que puso en riesgo su vida.

La Navidad de Thiago Medina y Daniela Celis (Foto Instagram)

A casi un año de ponerse de novias, Lucía Maidana celebró la Navidad junto a la cantante Olivia Wald en Salta, su provincia natal. Fue la primera vez que la streamer y conductora de Esto Queda Acá compartió la mesa de Nochebuena con su familia y una pareja, en una celebración cargada de emoción.

La Navidad de Olivia Wald y Luchi Maidana en Salta (Foto: Instagram)

Recién mudada a una amplia casona con un enorme parque, La Joaqui compartió la Nochebuena y la Navidad junto a sus dos hijas, Shaina y Eva, y otros seres queridos.

La Navidad de La Joaqui (Foto: Instagram)

