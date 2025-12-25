María Becerra y J Rei están atravesando uno de los momentos más especiales de su relación y decidieron sellarlo con una experiencia única: viajar juntos a Finlandia para cumplir un sueño que ambos compartían desde hace tiempo, ver las auroras boreales.

En su primer día en el círculo polar ártico, la naturaleza los sorprendió con un espectáculo inolvidable que no tardaron en compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.

Desde el corazón del norte europeo, los artistas mostraron imágenes y videos del cielo iluminado por intensas luces verdes y rosadas que se movían como si danzaran sobre sus cabezas.

La emoción fue evidente. “Miren cómo bailan, son tan hermosas. Qué afortunados somos”, escribió María Becerra, todavía conmovida por la experiencia. La cantante destacó que no es sencillo presenciar este fenómeno natural, ya que depende de múltiples factores climáticos y solares.

¡Impresionante! Así vieron María Becerra y J Rei las auroras boreales en Finlandia | Créditos: Instagram @mariabecerra

MARÍA BECERRA Y J REI, EN FINLANDIA

J Rei también compartió su asombro y definió el viaje como “las vacaciones de nuestros sueños”. Según relató, lograron ver las auroras en su primera salida nocturna, algo poco habitual incluso para quienes visitan la región.

¡Impresionante! Así vieron María Becerra y J Rei las auroras boreales en Finlandia | Créditos: Instagram @mariabecerra

“Fue una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”, expresó el músico, dejando en claro el impacto emocional que tuvo el momento para ambos.

¡Impresionante! Así vieron María Becerra y J Rei las auroras boreales en Finlandia | Créditos: Instagram @mariabecerra

Las auroras boreales son un fenómeno que ocurre en zonas cercanas al Polo Norte, como Finlandia, Noruega o Islandia. Se producen cuando partículas cargadas provenientes del sol chocan con la atmósfera terrestre a gran altura y generan esas cortinas de luz tan características.

Cada temporada atraen a viajeros de todo el mundo, aunque no siempre es posible verlas con claridad. En esta ocasión, el clima jugó a favor de la pareja, a pesar de las temperaturas extremas que rondaban los 20 grados bajo cero, obligándolos a salir completamente abrigados.