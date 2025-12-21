María Becerra volvió a encender Instagram con una imagen que dio que hablar.
La cantante compartió en sus historias una foto hot de J Rei, su pareja, como Dios lo trajo al mundo, apenas cubierto con una toalla, y acompañó el posteo con emojis de corazones y caritas enamoradas.
La postal muestra al músico frente al espejo, con el torso desnudo y una actitud relajada, en una imagen íntima que rápidamente se volvió viral.
UN GESTO MÁS, QUE MIL PALABRAS
Sin palabras, María dejó en claro el gran momento que atraviesan como pareja y la complicidad que los une.
La historia no tardó en generar repercusión entre los seguidores, que reaccionaron con comentarios y capturas que circularon por distintas redes sociales.