María Becerra volvió a encender Instagram con una imagen que dio que hablar.

La cantante compartió en sus historias una foto hot de J Rei, su pareja, como Dios lo trajo al mundo, apenas cubierto con una toalla, y acompañó el posteo con emojis de corazones y caritas enamoradas.

La postal muestra al músico frente al espejo, con el torso desnudo y una actitud relajada, en una imagen íntima que rápidamente se volvió viral.

Como Dios lo trajo al mundo: La foto hot de J Rei que subió María Becerra y encendió las redes. CRÉDITO: Instagram

UN GESTO MÁS, QUE MIL PALABRAS

Sin palabras, María dejó en claro el gran momento que atraviesan como pareja y la complicidad que los une.

La historia no tardó en generar repercusión entre los seguidores, que reaccionaron con comentarios y capturas que circularon por distintas redes sociales.