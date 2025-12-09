María Becerra se prepara para volver a marcar un hito: tras haber sido la primera mujer argentina en actuar en el Monumental, este 12 y 13 de diciembre regresará con una propuesta inédita.

Sus shows serán 360°, con una puesta pensada para envolver al público desde todos los ángulos.

Mientras el reciente lanzamiento de Quimera sigue creciendo, la cantante afronta la recta final de los ensayos, rodeada de un enorme equipo artístico y técnico.

María Becerra participando de los premios Grammy Latinos de 2024 (Foto: REUTERS/Marco Bello).

Un operativo gigante para 85 mil personas

Los preparativos se realizan en un espacio de la Costanera de Buenos Aires, convertido en una verdadera base de operaciones. Allí conviven desde temprano músicos, bailarines, personal técnico y producción.

A primera hora de la mañana empiezan a instalarse los que ajustan sonido, luces, pantallas y coreografías. Paralelamente, los músicos afinan repertorio y María recorre cada detalle, alternando vocalizaciones con pruebas técnicas.

María Becerra: “Ya cumplimos las 300 horas de ensayo”

La artista charló con el periodista Carlos Iogna Prat para La Viola (TN) y dio a conocer un dato que sorprendió: la cantidad de horas invertidas en la preparación.

“Ya cumplimos las 300 horas de ensayo. Venimos trabajando desde hace meses. Es un despliegue increíble. Como verás, muchísima, muchísima gente, más de 300 personas trabajando en toda la producción, más de 35 bailarines y más de 30 músicos. Es una puesta en escena especial, 360° y lo estamos preparando como se debe”, le dijo María Becerra a Cuchi.

María Becerra volverá a hacer historia en River / Foto de Instagram @mariabecerra

