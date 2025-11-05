María Becerra atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera: prepara dos shows consecutivos en el estadio River Plate, continúa lanzando música y, además, acaba de sumar un nuevo desafío internacional como asesora del equipo de Sebastián Yatra en La Voz España.

Pero, en medio de tanto logro y exposición, la artista dejó una reflexión que sorprendió a todos.

Durante su participación en El Podcast de final de mes, conducido por Miki Núñez, la cantante habló sobre la fama y el impacto que tiene en su vida cotidiana.

En un tramo de la entrevista, el conductor le hizo una pregunta inesperada que cambió de inmediato el clima de la charla: “¿Cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por salir a la calle sin que nadie te reconozca".

La insólita respuesta de María Becerra sobre cuánto pagaría por ser anónima por un día Foto: prensa Por: Javier Rogoski

MARÍA BECERRA PAGARÍA POR SER ANÓNIMA UN DÍA

María no se quedó pensando demasiado. Entre risas, respondió con total sinceridad: “Pagaría lo que sale un pasaje a Japón. Me voy a Japón y no me conoce nadie”.

La insólita respuesta de María Becerra sobre cuánto pagaría por ser anónima por un día. Foto: IG | mariabecerra

La frase desató carcajadas en el estudio, pero detrás de la ocurrencia también se percibió una realidad clara: la necesidad de escapar, cada tanto, de la presión constante de la exposición pública. La artista explicó que en esos lugares donde no hablan español ni están familiarizados con su música, puede caminar tranquila, sentarse en un café o recorrer una ciudad como una persona más, sin cámaras ni pedidos de fotos.

“Si quiero estar en paz, me voy a un lugar donde nadie hable mi idioma y puedo ser una persona normal”, agregó.