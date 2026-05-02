La casa de Mica Tinelli volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no por un lanzamiento o una campaña, sino por su intimidad: los espacios donde vive. A través de distintas publicaciones, la hija de Marcelo Tinelli dejó ver rincones de su hogar, un reflejo claro de su identidad estética y su vínculo con el diseño.
Lejos de un esquema tradicional, la vivienda fue concebida como un espacio integral donde la amplitud y la luz natural son protagonistas. La distribución gira en torno a un pasillo central que conecta los ambientes, generando una circulación fluida y una continuidad visual que potencia la sensación de armonía.
El estilo contemporáneo se impone desde el inicio: paredes blancas, pisos de madera y líneas simples construyen una base neutra que permite destacar cada objeto decorativo. En este sentido, cada elemento cumple un doble rol: funcional y estético.
EL LIVING DE MICA TINELLI: EQUILIBRIO Y LUMINOSIDAD
Uno de los espacios más representativos es el living, donde se sintetiza el espíritu de toda la casa. Allí predominan sillones en tonos blanco y azul marino, una combinación que aporta contraste sin romper la armonía general.
El gran ventanal es otro de los puntos fuertes: permite el ingreso de abundante luz natural, lo que amplía visualmente el ambiente y suma calidez. En distintos sectores aparece un recurso que se repite como sello personal: los espejos circulares, que aportan modernidad y ayudan a potenciar la percepción del espacio.
UN VESTIDOR PROTAGONISTA: FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA
El vestidor es, sin dudas, uno de los ambientes que más repercusión generó. Se trata de un walk-in closet pensado al detalle, con estanterías abiertas donde se exhiben prendas, carteras y una amplia colección de calzado.
La organización responde a una lógica práctica, pero también visual: cada pieza está estratégicamente ubicada. Además, cuenta con espejos y un sistema de iluminación específico, diseñado para probar looks, en línea con su trabajo dentro del mundo de la moda.
El resto de la casa mantiene la misma identidad. En el dormitorio, los tapices florales y los espacios dedicados al cuidado personal aportan una cuota de calidez, mientras que el baño en suite refuerza el concepto con colores intensos y detalles modernos.