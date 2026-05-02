La casa de Mica Tinelli volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no por un lanzamiento o una campaña, sino por su intimidad: los espacios donde vive. A través de distintas publicaciones, la hija de Marcelo Tinelli dejó ver rincones de su hogar, un reflejo claro de su identidad estética y su vínculo con el diseño.

Lejos de un esquema tradicional, la vivienda fue concebida como un espacio integral donde la amplitud y la luz natural son protagonistas. La distribución gira en torno a un pasillo central que conecta los ambientes, generando una circulación fluida y una continuidad visual que potencia la sensación de armonía.

El estilo contemporáneo se impone desde el inicio: paredes blancas, pisos de madera y líneas simples construyen una base neutra que permite destacar cada objeto decorativo. En este sentido, cada elemento cumple un doble rol: funcional y estético.

EL LIVING DE MICA TINELLI: EQUILIBRIO Y LUMINOSIDAD

Uno de los espacios más representativos es el living, donde se sintetiza el espíritu de toda la casa. Allí predominan sillones en tonos blanco y azul marino, una combinación que aporta contraste sin romper la armonía general.

La casa de Mica Tinelli. Crédito: Instagram

El gran ventanal es otro de los puntos fuertes: permite el ingreso de abundante luz natural, lo que amplía visualmente el ambiente y suma calidez. En distintos sectores aparece un recurso que se repite como sello personal: los espejos circulares, que aportan modernidad y ayudan a potenciar la percepción del espacio.

UN VESTIDOR PROTAGONISTA: FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA

El vestidor es, sin dudas, uno de los ambientes que más repercusión generó. Se trata de un walk-in closet pensado al detalle, con estanterías abiertas donde se exhiben prendas, carteras y una amplia colección de calzado.

La organización responde a una lógica práctica, pero también visual: cada pieza está estratégicamente ubicada. Además, cuenta con espejos y un sistema de iluminación específico, diseñado para probar looks, en línea con su trabajo dentro del mundo de la moda.

La casa de Mica Tinelli. Crédito: Instagram

El resto de la casa mantiene la misma identidad. En el dormitorio, los tapices florales y los espacios dedicados al cuidado personal aportan una cuota de calidez, mientras que el baño en suite refuerza el concepto con colores intensos y detalles modernos.