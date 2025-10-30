María Becerra volvió a ser tendencia y esta vez no fue por un nuevo hit, sino por un anuncio que dejó a todos boquiabiertos. La artista compartió una historia en su cuenta de Instagram donde insinuó que se abrió un perfil en OnlyFans, la plataforma de contenido sexual que es furor en todo el mundo.

En sus historias, la artista escribió junto a una imagen borrosa en la que se la distingue e invita a sus fanáticos a seguirla también ahí: “Entró tanta gente que la página se colapsó.... son tremendos. Pero como todavía no dormí y me paso de buena, les dejo mi contenido de calidad”.

María Becerra en OlnyFans (Foto: captura de Instagram/@mariabecerra).

El posteo de María fue suficiente para que el tema se convirtiera en tendencia. Miles de usuarios comenzaron a buscar su perfil en la página para adultos, mientras que otros debatían si se trataba de una movida de marketing o de una simple broma.

DENUNCIARON A MARÍA BECERRA POR APOLOGÍA DE LA DROGA TRAS UNA POLÉMICA FOTO

María Becerra fue denunciada por un usuario de las redes sociales por apología de la droga luego de que publicara en sus historias una imagen suya frente a un espejo con la que abrió una caja de preguntas con el titulo “¿Nota de 🍀?“, lo que generó polémica.

Es que mientras algunos vincularon el emoji con su nuevo lanzamiento musical “Jojo”, otros, entre ellos quien la denunció, interpretaron el mismo como un pedido de marihuana abierto.

Denunciaron a María Becerra (Foto: captura de X).

