¡Confirmado! María Becerra y Tini vuelven a hacer historia con una nueva colaboración que promete romper todos los récords.
La canción se titula “Hasta Que Me Enamoro” y estará disponible en todas las plataformas el jueves 18 de septiembre, en el marco de la previa de los shows de María en River.
La artista argentina más escuchada del momento se prepara para presentarse en el Estadio Monumental de River Plate en dos fechas imperdibles:
📅 12 de diciembre – ¡Entradas agotadas!
📅 13 de diciembre – Entradas disponibles
📍 Estadio River Plate, Buenos Aires
🎟 Entradas a la venta exclusivamente en All Access