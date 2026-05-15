Las críticas de Gustavo López al desempeño de Ignacio Malcorra fueron demasiado ácidas para el futbolista de Independiente, quien harto de sus opiniones fue hasta la puerta de la radio para increparlo.

“Un verdadero escándalo se acaba de producir. No es frecuente que pase esto”, arrancó Damián Rojo.

Y sin eufemismos, el panelista de Los Profesionales de Siempre describió la actitud del futbolista: “Fue a la puerta de la radio a pedir explicaciones y literalmente a cag... a trompadas. Perdón la expresión, pero pasó exactamente esto”.

Gustavo López fue increpado Ignacio Malcorra de Independiente.

“Malcorra le gritaba: le hiciste pasar una semana de mie... a mi familia, te voy a ca... a trompadas”, contó antes de enfatizar que un productor tuvo que frenar al jugador para que impacte con sus piñas al conductor.

Por qué se enojó el jugador de Independiente

Entonces, puso el conflicto en contexto: “Independiente quedó eliminado de la Liga contra Rosario Central (3-1). Malcorra, que es ídolo del Canalla (...) tuvo una jugada para definir el partido. La picó, le pegó mal, la agarró el arquero y muchos interpretaron que no quiso hacer el gol y que no quiso ganar”.

Gustavo López. (Foto: IG)

“Gustavo López hizo videos y realmente lo cuestionó mucho. Hasta sugirieron muchos, no sé si Gustavo López puntualmente, que había ido para atrás”.

El desconcierto de Marcelo Palacios

Todo el incidente fue relatado en vivo por Marcelo Palacios, el periodista que continúa en el aire de La Red luego de López: “Lo están apretando en la puerta”.

Ignacio Nacho Malcorra. (Foto: IG)

Como la cosa pasó a mayores, un panelista aclaró que “está la gente de seguridad también”, por lo que Palacios reconoció su descomcierto por el violento episodio que vivió su compañero Gustavo López con Nacho Malcorra, a quien no había llegado a identificar: “Arranqué jorobando y no tenía idea”.