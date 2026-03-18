El periodista deportivo y conductor Gustavo López confirmó en las últimas horas su separación de Laura Subise, su esposa y compañera durante tres décadas. La noticia se conoció este martes en el programa LAM, donde Pepe Ochoa reveló los detalles de la ruptura que sacudió a esa familia.

Según contaron en el ciclo de Ángel de Brito, la pareja decidió terminar la relación después de un largo proceso de desgaste. “Separación confirmada, tras treinta años de pareja. Ella no es famosa, la conocemos por ser ‘la mujer de’“, comenzó.

Gustavo López y Laura Subise (Foto: Instagram @gustavohlopez)

“Tienen dos hijos en común. Él es muy famoso, tiene mal carácter”, agregó Ochoa en modo enigmático, antes de confirmar que se trataba del conductor de ESPN y Radio La Red.

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SORPRESA: GUSTAVO LÓPEZ CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DESPUÉS DE TRES DÉCADAS EN PAREJA CON LAURA SUBISE

El panelista explicó que la relación “se vino erosionando” con el paso del tiempo. Hace un año, la pareja atravesó una fuerte crisis, pero intentó recomponer el vínculo. Sin embargo, hace dos meses enfrentaron una nueva situación límite y, esta vez, tomaron la decisión definitiva de separarse.

“Hace un año tuvieron una crisis fuerte y decidieron volver, pero hace dos meses atravesaron otra crisis y tomaron la determinación de separarse para siempre”, detalló Ochoa sobre el final de la historia.

Gustavo López y Laura Subise (Foto: Instagram @gustavohlopez)

A pesar de la exposición mediática de Gustavo López, su exesposa siempre eligió el bajo perfil. Juntos formaron una familia con dos hijos y compartieron tres décadas de vida, hasta que el amor se transformó y cada uno eligió seguir su propio camino.

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