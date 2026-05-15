Después del enorme impacto que generó con sus personajes en Envidiosa y En el barro, Lorena Vega atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Sin embargo, lejos de quedarse únicamente en lo profesional, la actriz sorprendió al compartir detalles desconocidos de su vida privada en una íntima entrevista con Pronto.

Dueña de una extensa trayectoria en el teatro independiente y convertida hoy en una de las figuras más reconocidas de las ficciones argentinas de Netflix, Vega habló sobre su presente laboral, su historia de amor con su marido y el profundo cambio que significó convertirse en madre.

LORENA VEGA HABLÓ DE SU GRAN PRESENTE PROFESIONAL

En diálogo con Pronto, la actriz aseguró sentirse agradecida por el presente que está viviendo dentro de la industria audiovisual argentina. “Estoy viviendo un gran momento profesional, muy contenta y consciente. La palabra que decimos los que tenemos trabajo es privilegio”, expresó Lorena Vega al referirse al crecimiento que tuvo su carrera tras el éxito de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani y Lorena Vega en el estreno de la última temporada de Envidiosa (Foto: Loli Laboureau / Netflix © 2026). Por: Loli Laboureau / Netflix

Además, destacó que siempre trabajó en múltiples proyectos al mismo tiempo, tanto en teatro como en cine independiente y televisión. “Entiendo la escala de estas series pero entraron en mi lógica de hacer muchas cosas a la vez”, explicó.

LA HISTORIA DE AMOR DE LORENA VEGA Y SU MARIDO

Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Lorena Vega tiene que ver con su relación sentimental. La actriz contó que está en pareja desde 2006 con Gonzalo, director de cine con quien se casó en 2011.

Según reveló a Pronto, se conocieron gracias a amigos en común vinculados al ambiente artístico, aunque el romance no comenzó inmediatamente. “No empezamos a salir al toque. Tres años después comenzamos a salir. Primero fue buena onda de compañeros hasta que un día nos miramos distinto”, recordó.

Con el tiempo, la pareja decidió convivir y luego formar una familia. Aunque prefirió mantener en reserva la identidad de su hijo por tratarse de un preadolescente, sí se emocionó al hablar de la maternidad.

Lorena Vega

EL EMOTIVO TESTIMONIO DE LORENA VEGA SOBRE SU HIJO

En uno de los tramos más íntimos de la entrevista, Lorena Vega definió a su hijo como “su mayor felicidad”. “Mi hijo es mi fuente de luz absoluta”, expresó con emoción.

Además, explicó que la maternidad transformó por completo su manera de ver la vida: “Reordenó un montón de cuestiones y renovó el entusiasmo. Le dio sentido a todo”. Para la actriz, la experiencia de ser madre se convirtió en el motor más importante de su vida personal y artística.

Lorena Vega y Gonzalo Zapico (Foto: Movilpress)

EL ÉXITO DE LORENA VEGA EN NETFLIX

Actualmente, Lorena Vega también se destaca por su participación en campañas y producciones de Netflix, especialmente con su personaje de la psicóloga Fernanda, que se volvió uno de los más queridos por el público.

En ese contexto, compartió escenas y promociones junto a figuras como Adrián Suar, Moria Casán, Cecilia Roth, Peter Lanzani y Mercedes Morán. “Me sentí honrada de que todos tuvieran ganas de ir al diván de Fernanda”, contó la actriz a Pronto, orgullosa del reconocimiento que reciben las ficciones nacionales.

Y concluyó con una reflexión sobre la industria audiovisual argentina: “El mensaje central de la campaña es la fuerza y el valor de lo hecho en ficción en la Argentina”.