La Joaqui y Luck Ra se han convertido en la pareja del año dentro de la escena urbana argentina.

En esta oportunidad, el intérprete de “La Morocha” decidió sorprender a su novia con un obsequio que despertó la envidia de todos sus fanáticos en las redes sociales.

A través de su cuenta de Tiktok, la cantante compartió el minuto a minuto del agasajo. El regalo consistió en un despliegue romántico que incluyó flores, una dedicatoria personalizada y un objeto de lujo que la artista no esperaba.

Crédito: Tiktok

La emoción fue tal que la cantante acompañó las imágenes con una frase contundente: “Qué suerte la mía ♥”, dejando en claro lo enamorada que está.

EL ROMÁNTICO GESTO DE LUCK RA

El vínculo entre ambos parece fortalecerse día a día. Según allegados a la pareja, el cantante cordobés suele ser muy detallista, pero esta vez decidió elevar la apuesta con un regalo que simboliza un paso importante en la relación. Los seguidores de La Joaqui no tardaron en reaccionar, llenando de comentarios positivos las cuentas oficiales de ambos protagonistas.

El regalo de Luck Ra a la Joaqui Por: Tiktok @soylajoaqui

LA REACCIÓN DE LOS FANS AL REGALO DE LUCK RA

Este intercambio de gestos públicos no es casualidad. Ambos artistas están en la cima de sus carreras y han encontrado el uno en el otro un refugio ante la exposición mediática. Mientras Luck Ra continúa liderando los rankings de cuarteto, su novia sigue marcando tendencia en el género urbano, demostrando que el amor y el éxito laboral pueden ir de la mano.

El regalo de Luck Ra a la Joaqui Por: Tiktok @soylajoaqui

Finalmente, la publicación cerró con un video donde se ve a la cantante abriendo el paquete principal mientras suena de fondo uno de los hits de su pareja.