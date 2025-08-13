María Becerra sigue haciendo historia en la música argentina. Tras agotar en apenas tres horas las 85.000 entradas para su show 360° del 12 de diciembre en el Estadio River Plate, la cantante anunció una nueva fecha: 13 de diciembre, también en el Monumental.

Con este anuncio, “La Nena de Argentina” se convierte en la primera mujer argentina en realizar cuatro conciertos en River Plate, sumando este nuevo hito a sus dos shows completamente agotados de 2024 y al inminente recital de fin de año.

Ambos espectáculos marcarán un antes y un después: serán los shows musicales más grandes en la historia del Más Monumental y la primera vez que una artista realice un recital con puesta 360°, ofreciendo una experiencia inmersiva para todos los asistentes. El escenario estará ubicado en el centro del estadio con una producción internacional que promete sorprender y emocionar.

Además, este regreso a los escenarios coincidirá con el lanzamiento de su nuevo álbum conceptual, en el que María presentará a sus alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys, personajes que representarán distintas facetas artísticas y estarán presentes en las canciones y en la estética de los shows.

🎟 Entradas a la venta: desde el jueves 14 de agosto a las 13:00 horas en All Access. Clientes BBVA podrán acceder hasta 6 cuotas sin interés en cualquier instancia de venta.

Precios de las entradas María Becerra en River