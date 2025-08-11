En tan solo 90 minutos, María Becerra agotó la preventa para su histórico concierto en formato 360°, que se realizará el 12 de diciembre en el Estadio Monumental de River Plate, con capacidad para 85 mil personas.

La venta general comenzará el martes 12 de agosto a las 13:00 horas, únicamente a través de All Access.

Tras convertirse en la primera mujer argentina en presentarse en River con dos funciones sold out, “La Nena de Argentina” regresa con el espectáculo más ambicioso de su carrera: el primer show 360° en la historia del Monumental, ofreciendo una experiencia inmersiva que permitirá al público disfrutarla desde todos los ángulos.

María Becerra. Foto: prensa

El anuncio estuvo precedido por una campaña de expectativa protagonizada por los nuevos alter egos de la artista, que tomaron las pantallas de los principales canales de streaming del país.

El cierre fue impactante: María Becerra cantó en vivo desde un helipuerto en Puerto Madero, a más de 70 metros de altura, mientras 300 drones iluminaron el cielo porteño.

Los precios para María Becerra en River