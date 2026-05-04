El universo de Star Wars aterrizó en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires y transformó el Teatro Auditorio de Belgrano en un auténtico punto de encuentro galáctico.

En la víspera del Día Internacional del Fan de Star Wars, cientos de seguidores se reunieron para vivir una experiencia única: la nueva edición de Galaxias Sinfónicas, el espectáculo que ya se ganó un lugar de privilegio entre los fanáticos de la saga creada por George Lucas.

La cita fue mucho más que un simple concierto. Desde antes de que se levantara el telón, el hall del teatro se llenó de personajes icónicos: Darth Vader, Luke Skywalker, Leia, Chewbacca y hasta algunos stormtroopers se mezclaron entre el público, que no dudó en sumarse a la fiesta con disfraces, sables láser y selfies para el recuerdo.

Un viaje musical por la galaxia

Bajo la dirección de Clara Ackermann, la Orquesta del Multiverso desplegó un repertorio que hizo emocionar a grandes y chicos.

Las composiciones de John Williams sonaron con fuerza y transportaron a todos a los momentos más emblemáticos de la saga: desde la marcha imperial hasta los acordes épicos que acompañan las batallas espaciales.

La puesta en escena fue tan inmersiva que, por momentos, el teatro pareció convertirse en una nave rumbo a una galaxia muy, muy lejana.

El público, visiblemente emocionado, acompañó cada tema con aplausos y ovaciones, confirmando el fuerte vínculo que existe entre la música y el universo cinematográfico de Star Wars.

Video: Ciudad Magazine

El fenómeno del Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo

La pasión por Star Wars no conoce fronteras ni edades. Cada 4 de mayo, los fans de todo el mundo celebran el Día de Star Wars con la frase “May the 4th be with you”, un juego de palabras con el clásico “Que la fuerza te acompañe” (“May the force be with you”).

Aunque la fecha no coincide con el estreno original, se instaló como el día elegido para rendir homenaje a la saga y compartir la pasión por sus historias.

La tradición nació en Canadá, cuando una cadena de cines organizó una maratón de películas para los seguidores.

Desde entonces, la celebración se expandió y hoy incluye proyecciones, encuentros, venta de souvenirs y, como en Buenos Aires, espectáculos en vivo que reúnen a familias, coleccionistas y fanáticos de todas las generaciones.

El orden para ver las películas y series de Star Wars

Para quienes quieren sumarse al fenómeno o revivir la historia, existe un orden recomendado para ver la saga completa:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

Star Wars: The Clone Wars (2008-2014)

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

Obi-Wan Kenobi (2022)

Star Wars: La Remesa Mala (2021)

Solo: Una historia de Star Wars (2018)

Star Wars Rebels (2014-2018)

Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

The Mandalorian (2019) + Temporada 2

El libro de Boba Fett (2021)

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

Próximamente llega STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU, la nueva película de Disney a estrenarse en 2026.

Una pasión que trasciende generaciones

El éxito de Galaxias Sinfónicas en Belgrano dejó en claro que la fuerza de Star Wars sigue más viva que nunca. La música, los personajes y la emoción compartida convirtieron la noche en una verdadera fiesta para los fans argentinos, que ya cuentan los días para volver a encontrarse y celebrar su amor por una de las sagas más icónicas del cine.