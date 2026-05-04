Las Pastillas del Abuelo volvieron a sorprender a sus fans con el estreno de “Excusa”, el segundo adelanto de su próximo disco.

La canción, escrita por Bochi Bozzalla y producida junto a Alejandro Vázquez, Tino Moroder y el propio grupo, explora ese instante frágil en el que la noche se apaga y lo vivido empieza a transformarse en recuerdo.

Con la participación especial del Cuarteto Divergente, “Excusa” captura la intensidad de lo efímero y pone en palabras y melodía ese momento en el que, con la llegada del alba, todo lo especial y fugaz queda flotando en el aire.

“Esa noche quedará flotando en alguna melodía”, resume el espíritu del tema, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Foto: prensa Las Pastillas del Abuelo

El lanzamiento llega en un momento clave para la banda: Las Pastillas del Abuelo vienen de agotar el Estadio Ferro en una noche consagratoria, reafirmando su lugar como uno de los proyectos más convocantes y sólidos del país.

En ese contexto, “Excusa” funciona como una nueva pista sobre el camino que tomará el próximo disco y confirma que, incluso en lo más íntimo, el grupo sigue encontrando formas de conectar con su público.

Foto: prensa Las Pastillas del Abuelo

Una historia de magia, escenarios y canciones coreadas

La historia de Las Pastillas del Abuelo arrancó en 2002, cuando grabaron un demo con “El Sensei”, una canción que se volvió mítica entre sus seguidores porque nunca fue editada oficialmente en ningún disco.

Desde sus primeros pasos, la banda estuvo rodeada de magia: ganaron el concurso El Bombardeo del Demo, un clásico de la radio argentina, y en su primer show en La Colorada dejaron gente afuera, con el público coreando todas las canciones antes de tener siquiera un disco editado. Las famosas pintadas callejeras también ayudaron a construir el mito.

En estos más de 20 años, Las Pastillas del Abuelo tocaron en los festivales más importantes del país, como Pepsi Music, Cosquín Rock, Baradero Rock, BA Rock, Taragüí Rock y muchos más. Además, agotaron los principales escenarios de la Argentina: Teatro Colegiales, Teatro Flores, Teatro Vorterix, La Trastienda, Estadio Ferro, Estadio Atenas La Plata, Estadio Malvinas Argentinas, Parque Roca, Luna Park, Movistar Arena, Estadio Obras, Plaza de la Música, Hipódromo de Rosario, Tecnópolis, DirecTV Arena, Hipódromo de Palermo y otros.

El recorrido de la banda no se quedó solo en el país: también llevaron su música por toda Latinoamérica y Europa, llegando incluso a tocar en La Habana, Cuba.

Las pastillas del abuelo. Foto: prensa

Quiénes son Las Pastillas del Abuelo

Piti Fernández – Voz

Bochi Bozzalla – Guitarra

Fernando Vecchio – Guitarra

Alejandro Mondelo – Teclados

Santiago Bogisich – Bajo

Juan Comas – Batería

Joel Barbeito – Saxo

Con “Excusa”, Las Pastillas del Abuelo siguen demostrando que, después de dos décadas de historia, todavía tienen mucho para decir y emocionar.