La banda argentina Bestia Bebé presentó Yendo Rápido a Ningún Lugar, su sexto álbum de estudio, un trabajo que combina la esencia barrial y emocional que caracteriza al grupo con nuevas búsquedas sonoras.

El disco ya está disponible en plataformas digitales y también en formato físico a través de Primavera Labels.

Con diez canciones atravesadas por el paso del tiempo, los vínculos y las contradicciones de crecer, Bestia Bebé entrega uno de los materiales más honestos y expansivos de su carrera.

Cómo es “Yendo Rápido a Ningún Lugar”, el nuevo disco de Bestia Bebé

En este nuevo álbum, la banda nacida en Boedo mantiene intacta su identidad ligada a la épica de lo cotidiano, las amistades y las historias simples que conectan con varias generaciones de oyentes.

Sin embargo, Yendo Rápido a Ningún Lugar también abre nuevas puertas sonoras. A las guitarras y melodías clásicas de Bestia Bebé se suman baterías electrónicas, teclados más presentes, samples y arreglos inesperados que amplían el universo musical del grupo sin perder frescura ni energía.

Las canciones funcionan como pequeñas postales sobre el crecimiento, los recuerdos y la sensación de avanzar incluso cuando no está claro hacia dónde se va.

Un disco producido en Buenos Aires

El álbum fue grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo, en Buenos Aires.

El resultado es un trabajo que suena contemporáneo pero que conserva el espíritu emocional y cercano que convirtió a Bestia Bebé en una de las bandas más queridas de la escena indie argentina.

La gira internacional de Bestia Bebé

Para presentar el disco, Bestia Bebé realizará una extensa gira internacional por Europa durante mayo y junio.

Entre las fechas destacadas aparecen:

5 de junio: Sala Mon

6 de junio: Primavera Sound en Barcelona

9 de junio: Sebright Arms

10 de junio: Le Klub

12 de junio: Primavera Sound en Porto

La gira también incluirá shows en ciudades como Oviedo, Granada, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Dublín.

Foto: prensa Bestia Bebé

Más de una década como referentes del indie argentino

Formada en 2012, Bestia Bebé está integrada por Tom Quintans, Polaco Ocorso, Chicho Guisolfi y Marki Canosa.

Con una carrera marcada por canciones sobre amistades, rutinas, fútbol, barrio y emociones cotidianas, el grupo logró consolidarse como uno de los grandes referentes del rock independiente argentino.

Tras el lanzamiento de Vamos a Destruir en 2023 y un álbum en vivo editado en 2025, la banda regresa ahora con un disco que reafirma su capacidad para transformar escenas simples en himnos generacionales.