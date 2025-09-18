María Becerra y Tini Stoessel se vuelven a unir después de cuatro años y lanzan “Hasta que me enamoro”. El estreno llega en un momento histórico para la música argentina: María Becerra agotó su show en River Plate en solo 90 minutos y anunció una segunda función para el 13 de diciembre.

“Hasta que me enamoro”: una colaboración profunda y conceptual

Tras el éxito global de “Miénteme”, que superó 1.695 millones de reproducciones, Becerra y Tini regresan con una propuesta más intensa y emocional. “Hasta que me enamoro” es el último capítulo de la trilogía de Shanina, uno de los alter egos del universo conceptual de María Becerra.

La canción, producida por XROSS , se mueve en el terreno del afrobeat moderno.

Explora temas como la obsesión amorosa , la dependencia emocional y el autoengaño .

Marca un tono íntimo y reflexivo, mostrando la vulnerabilidad del personaje de Shanina.

Un videoclip con narrativa cinematográfica

Dirigido por Diego Peskins y producido por Virgen Films, el video oficial fue ideado por María y Tini. En él, Shanina transita una experiencia de encierro emocional en un psiquiátrico simbólico, hasta que la aparición de Tini la impulsa hacia la liberación.

Esta pieza audiovisual continúa la historia de “Infinitos como el mar”, profundizando en el universo creativo de Becerra y llevando su narrativa a un nivel visual y emocional más intenso.

María Becerra hace historia en River Plate: 4 shows en el Monumental

El lanzamiento de “Hasta que me enamoro” llega mientras María Becerra rompe récords en vivo. Luego de agotar su primer show 360° en el Estadio River Plate en solo 90 minutos, se anunció una nueva fecha el 13 de diciembre:

📍 12 de diciembre – River Plate – SOLD OUT📍 13 de diciembre – River Plate – Entradas a la venta en All Access

Con estas fechas, María se convertirá en la primera artista argentina en realizar cuatro shows en el Monumental, el estadio más grande de Sudamérica. Cada concierto reunirá a más de 85.000 personas, y estará atravesado por los alter egos de su nuevo álbum: Shanina, JoJo, Maite y Gladys.