La noche madrileña se vistió de gala con la llegada de Pampita Ardohain, Valeria Mazza y María Becerra al exclusivo desfile de Carolina Herrera, uno de los eventos más esperados y de alto impacto en el calendario fashion internacional.

Las tres argentinas brillaron con luz propia y se convirtieron en el centro de todas las miradas junto a celebridades como Becky G, Sebastián Yatra, Luis Fonsi y más en el primer desfile internacional que la firma presenta su colección de temporada fuera de la semana de la moda de Nueva York.

Las fotos de este imponente momento en uno de los lugares históricos de la capital española circularon por todo el mundo y tanto las modelos como la artista argentina formaron parte de la noche de glamour madrileña.

La colección presentada por Carolina Herrera en Madrid fue una oda al lujo y la sofisticación. Vestidos de alta costura, estampados, colores vibrantes y cortes impecables marcaron la tendencia de la temporada. La presencia de Pampita, Valeria Mazza y María Becerra no solo aportó glamour, sino que también puso a la Argentina en el centro de la escena internacional.

LAS FOTOS DE PAMPITA, VALERIA MAZZA Y MARÍA BECERRA RODEADAS DE FAMOSOS EN EL DESFILE DE CAROLINA HERRERA EN MADRID

Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: prensa).

Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: prensa).

Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: prensa).

Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: prensa).

Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: captura Instagram/@pampita).

Pampita y Becky G en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: captura Instagram/@pampita).

Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: captura Instagram/@pampita).

Pampita y Becky G en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: captura Instagram/@pampita).

María Becerra en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: captura Instagram/@mariabecerra).

Pampita y María Becerra en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: captura Instagram/@pampita).

María Becerra y Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: captura Instagram/@pampita).

Pampita y María Becerra en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: captura Instagram/@mariabecerra).

Valeria Mazza Pampita en el desfile de Carolina Herrera en Madrid (Foto: captura Instagram/@valeriamazzaok).

Fotos: Prensa y redes sociales.