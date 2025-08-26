Este lunes, Valeria Mazza reunió a un nutrido grupo de invitados y a muchos de sus familiares en la presentación de su nueva fragancia en un evento que tuvo lugar en el Hotel Alvear y que fue registrado por la cámara de Ciudad Magazine.

Valeria posó con Alejandro Gravier y sus hijos Taina y Benicio que estuvo acompañado por su novia Lola Malm Green. También estuvo invitada Mónica Ferreira, la mamá de la modelo, que posó con su nieta.

Por el lado de los famosos, destacó la presencia de Fabián Medina Flores, Benito Fernández, Laurencio Adot, Liliana Parodi, Susana Milano, Vicky Cariño, Silvina Scheffler, Gabriel Lage y muchos más que felicitaron a la modelo por su nuevo logro.

LAS FOTOS DE VALERIA MAZZA, SU FAMILIA Y LOS FAMOSOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA FRAGANCIA DE LA MODELO

Valeria Mazza (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza y su familia (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza y su familia (Foto: Movilpress)

Taína Gavier (Foto: Movilpress)

Mónica Ferreira y Taina Gravier (Foto: Movilpress)

Benicio Gravier (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza y Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza y Gabriel Lage (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza y Liliana Parodi (Foto: Movilpress)

Valeria Mazza y Laurencio Adot (Foto: Movilpress)

Benito Fernández (Foto: Movilpress)

Susana Milano (Foto: Movilpress)

Vicky Cariño (Foto: Movilpress)

Silvina Scheffler (Foto: Movilpress)

