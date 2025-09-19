Pampita está en Madrid y mostró el motivo de su viaje: es la nueva embajadora de Carolina Herrera, lugar que antes ocupaba la China Suárez.

A partir de los escándalos mediáticos de la exprotagonista de Casi Ángeles, la compañía de perfumes la hizo a un lado.

Es por eso que tomó a la conductora de Los 8 Escalones para representar a la marca ante el mundo, con especial foco en Argentina y la región latinoamericana.

Pampita ocupó un importante trabajo de China Suárez tras los escándalos | Créditos: Instagram @yanilatorre

PAMPITA POR LA CHINA SUÁREZ

Primero lo contó Ángel de Brito. En LAM indicó: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”.

Ahora fue Yanina Latorre quien fue al archivo, mostró que la China ocupó ese lugar durante varios años y mostró la última jornada fotográfica de Pampita para la firma.