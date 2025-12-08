Este lunes 8 de diciembre se celebró la nueva edición de los Martín Fierro de Cine y Series, el evento que reconoce lo mejor de la producción audiovisual argentina de todo el 2025.
Al igual que en 2024, la ceremonia tuvo lugar en la Usina del Arte y fue transmitida en vivo por América TV, con la conducción de Teté Coustarot y Luciano Cáceres.
La expectativa está por las nubes. La lista de nominados refleja el gran momento de la ficción nacional, con producciones que arrasaron en plataformas y actores que dejaron todo en la pantalla.
A las 19 horas, América comenzó con la transmisión de la alfombra roja, por donde pasaron todos los nominados, y Ciudad Magazine estuvo allí para fotografiarlos.
TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE CINE Y SERIES 2025
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN SERIES:
Gastón Girod (El Eternauta)
MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE EN CINE
Germán Naglieri y Julia Freid (El Jockey)
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN SERIES
Patricia Conta (El Eternauta)
REVELACIÓN en CINE
Camila Plaate (Belén)
MEJOR GUION SERIE:
Bruno Stagnaro y Ariel Staltari (El Eternauta)
MARTÍN FIERRO ESPECIAL POR 25 AÑOS DE SU ESTRENO
Nueve Reinas (Fabián Bielinsky)
MEJOR GUION DE CINE
Dolores Fonzi, Laura Paredes, Agustina San Martín y Nicolás Britos (Belén)
MEJOR MUSICA ORIGINAL CINE Y SERIES
María Becerra (En el Barro)
MEJOR EDICIÓN EN CINE Y SERIES
Alejandro Breodershon y Alejandro Parysow (El Eternauta)
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN CINE
Ariel Staltari (Verani Trippin)
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN CINE
Justina Bustos (Culpa Cero)
MARTÍN FIERRO A LA TRAYECTORIA:
Martha González
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE:
Lorena Vega (Envidiosa y El Fin del Amor 2)
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE
César Troncoso (El Eternauta)
MEJOR DIRECCIÓN DE CINE:
Benjamín Ávila (La Mujer de la Fila)
MEJOR DIRECCIÓN DE SERIE:
Bruno Stagnaro (El Eternauta)
MEJOR DOCUMENTAL:
Cromañón: el documental (Natalia Labaké / Prime Video)
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE SERIE:
Leonardo Sbaraglia (Menem / Las Maldiciones)
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE SERIE:
Griselda Siciliani (Envidiosa)
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE CINE:
Natalia Oreiro (La Mujer de la Fila)
MEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE SERIE:
Guillermo Francella (Homo Argentum)
MEJOR SERIE DRAMÁTICA:
El Eternauta (Netflix)
