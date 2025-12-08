Este lunes 8 de diciembre se celebró la nueva edición de los Martín Fierro de Cine y Series, el evento que reconoce lo mejor de la producción audiovisual argentina de todo el 2025.

Al igual que en 2024, la ceremonia tuvo lugar en la Usina del Arte y fue transmitida en vivo por América TV, con la conducción de Teté Coustarot y Luciano Cáceres.

La expectativa está por las nubes. La lista de nominados refleja el gran momento de la ficción nacional, con producciones que arrasaron en plataformas y actores que dejaron todo en la pantalla.

A las 19 horas, América comenzó con la transmisión de la alfombra roja, por donde pasaron todos los nominados, y Ciudad Magazine estuvo allí para fotografiarlos.

Sabrina Rojas (Foto: Movilpress)

Luciano Cáceres y Teté Coustarot (Foto: Movilpress)

Tartu y Sabrina Rojas (Foto: Movilpress)

Luis Ventura y Adriana Aguirre (Foto: Movilpress)

Erika de Sautu Riestra (Foto: Movilpress)

Gimena Accardi (Foto: Movilpress)

Jose Gimenez Zapiola (El Purre) y Malena Ratner (Foto: Movilpress)

Toto Suar (Foto: Movilpress)

Luis Ziembrowski y Paula Hernández (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Guillermo Pfening (Foto: Movilpress)

Zoe Hochbaum y Manuel Fanego (Foto: Movilpress)

Barby Simons (Foto: Movilpress)

Evelyn Von Brocke (Foto: Movilpress)

Marcela "La Tigresa" Acuña (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Alejandro Awada y pareja (Foto: Movilpress)

Juan Minujín (Foto: Movilpress)

Leonrado y Julia Sbaraglia y Roxana Randón (Foto: Movilpress)

Boy Olmi (Foto: Movilpress)

Maite Lanata (Foto: Movilpress)

Mica Riera (Foto: Movilpress)

Andrea Pietra (Foto: Movilpress)

Benjamín Amadeo (Foto: Movilpress)

Alan Sabbagh (Foto: Movilpress)

Leticia Brédice y María Fernanda Callejón (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Natalia Oreiro (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress)

María Becerra (Foto: Movilpress)

María Becerra y Liliana Parodi (Foto: Movilpress)

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

Pablo Rago (Foto: Movilpress)

Gastón Pauls (Foto: Movilpress)

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto (Foto: Movilpress)

Paula Varela (Foto: Movilpress)

Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi (Foto: Movilpress)

TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE CINE Y SERIES 2025

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN SERIES:

Gastón Girod (El Eternauta)

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE EN CINE

Germán Naglieri y Julia Freid (El Jockey)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN SERIES

Patricia Conta (El Eternauta)

REVELACIÓN en CINE

Camila Plaate (Belén)

MEJOR GUION SERIE:

Bruno Stagnaro y Ariel Staltari (El Eternauta)

MARTÍN FIERRO ESPECIAL POR 25 AÑOS DE SU ESTRENO

Nueve Reinas (Fabián Bielinsky)

Gastón Pauls y Leticia Brédice con su Martín Fierro de Cine y Series (Foto: Movilpress)

MEJOR GUION DE CINE

Dolores Fonzi, Laura Paredes, Agustina San Martín y Nicolás Britos (Belén)

MEJOR MUSICA ORIGINAL CINE Y SERIES

María Becerra (En el Barro)

María Becerra y con su Martín Fierro de Cine y Series(Foto: Movilpress)

MEJOR EDICIÓN EN CINE Y SERIES

Alejandro Breodershon y Alejandro Parysow (El Eternauta)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN CINE

Ariel Staltari (Verani Trippin)

Ariel Staltari con su Martín Fierro de Cine y Series (Foto: Movilpress)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN CINE

Justina Bustos (Culpa Cero)

Justina Bustos con su Martín Fierro de Cine y Series (Foto: Movilpress)

MARTÍN FIERRO A LA TRAYECTORIA:

Martha González

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE:

Lorena Vega (Envidiosa y El Fin del Amor 2)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE

César Troncoso (El Eternauta)

MEJOR DIRECCIÓN DE CINE:

Benjamín Ávila (La Mujer de la Fila)

MEJOR DIRECCIÓN DE SERIE:

Bruno Stagnaro (El Eternauta)

MEJOR DOCUMENTAL:

Cromañón: el documental (Natalia Labaké / Prime Video)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE SERIE:

Leonardo Sbaraglia (Menem / Las Maldiciones)

Leonardo Sbaraglia y Griselda Sicilianicon sus Martín Fierro de Cine y Series (Foto: Movilpress)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE SERIE:

Griselda Siciliani (Envidiosa)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA DE CINE:

Natalia Oreiro (La Mujer de la Fila)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA DE SERIE:

Guillermo Francella (Homo Argentum)

MEJOR SERIE DRAMÁTICA:

El Eternauta (Netflix)

