El domingo 26 de abril no será un día más para quienes viven en Buenos Aires y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes en toda la provincia, incluida la Ciudad de Buenos Aires (CABA), y una alerta naranja para la zona costera, donde las ráfagas podrían superar los 100 km/h.
Según el organismo, el área se verá afectada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en el centro y norte de la provincia. Pero en la costa, desde Mar Chiquita hasta Adolfo Alsina, la situación será aún más extrema: se esperan vientos de 50 a 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
¿A QUÉ HORA SE ESPERAN LAS RÁFAGAS MÁS INTENSAS EN EL AMBA?
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viento se hará sentir con fuerza durante la tarde y la noche del domingo. En el interior bonaerense, la alerta se mantendrá vigente durante toda la jornada, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales.
Otras provincias también estarán bajo alerta por vientos fuertes: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut.
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LAS RECOMENDACIONES DEL SMN PARA EVITAR ACCIDENTES
El SMN difundió una serie de consejos para minimizar riesgos ante las ráfagas intensas:
- Evitá salir si no es necesario.
- Retirá o asegurá objetos sueltos como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
ASÍ ESTARÁ EL TIEMPO ESTE DOMINGO EN EL AMBA
El domingo arrancará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 14°C. Durante la mañana podrían darse chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, y la temperatura subirá levemente hasta los 16°C.
Por la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, pero el viento será el gran protagonista: se esperan ráfagas intensas del sudoeste, que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La máxima rondará los 17°C.
Durante la noche, las condiciones ventosas continuarán, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que volverá a descender hasta los 14°C.
En resumen, será un día fresco y ventoso, con mejoras hacia el final, pero marcado por la intensidad del viento durante casi toda la jornada.
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