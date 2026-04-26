El domingo 26 de abril no será un día más para quienes viven en Buenos Aires y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes en toda la provincia, incluida la Ciudad de Buenos Aires (CABA), y una alerta naranja para la zona costera, donde las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

Según el organismo, el área se verá afectada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en el centro y norte de la provincia. Pero en la costa, desde Mar Chiquita hasta Adolfo Alsina, la situación será aún más extrema: se esperan vientos de 50 a 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

El SMN anticipó un domingo con vientos de hasta 100 km/h y frío en Buenos Aires (Foto creada con IA)

¿A QUÉ HORA SE ESPERAN LAS RÁFAGAS MÁS INTENSAS EN EL AMBA?

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el viento se hará sentir con fuerza durante la tarde y la noche del domingo. En el interior bonaerense, la alerta se mantendrá vigente durante toda la jornada, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales.

Otras provincias también estarán bajo alerta por vientos fuertes: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut.

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LAS RECOMENDACIONES DEL SMN PARA EVITAR ACCIDENTES

El SMN difundió una serie de consejos para minimizar riesgos ante las ráfagas intensas:

Evitá salir si no es necesario.

Retirá o asegurá objetos sueltos como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

ASÍ ESTARÁ EL TIEMPO ESTE DOMINGO EN EL AMBA

El domingo arrancará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 14°C. Durante la mañana podrían darse chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, y la temperatura subirá levemente hasta los 16°C.

Por la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, pero el viento será el gran protagonista: se esperan ráfagas intensas del sudoeste, que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. La máxima rondará los 17°C.

Durante la noche, las condiciones ventosas continuarán, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que volverá a descender hasta los 14°C.

En resumen, será un día fresco y ventoso, con mejoras hacia el final, pero marcado por la intensidad del viento durante casi toda la jornada.

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