El invierno parece haberse adelantado en el sur argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una serie de advertencias climáticas que mantienen en vilo a varias provincias. El fenómeno, caracterizado por un intenso sistema de baja presión, está generando condiciones críticas en la Patagonia que pronto repercutirán en el resto del país.

Alerta Roja por nevadas: Las zonas más afectadas

El organismo oficial activó la alerta roja para la zona cordillerana de Santa Cruz, particularmente en áreas cercanas a El Chaltén y Lago Viedma. Se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros, lo que podría provocar cortes de rutas y dificultades extremas para la circulación.

Además, rigen alertas de nivel naranja y amarillo por nevadas persistentes en:

● Neuquén: especialmente en la zona de cordillera.

● Mendoza: afectando los pasos fronterizos y zonas de alta montaña.

● Río Negro: con fuertes ráfagas de viento.

Vientos huracanados y frío polar

No solo la nieve es protagonista; el SMN también advierte por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h en la zona de la estepa patagónica. Este “viento blanco” reduce la visibilidad a casi cero, convirtiéndose en un riesgo para los viajeros.

¿Qué significa la Alerta Roja?

Según el sistema del SMN, la alerta roja implica que “se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”. Se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados por canales oficiales.

Este sistema de mal tiempo es el responsable de enviar la masa de aire frío que llegará al centro del país en las próximas horas, marcando el fin definitivo de las temperaturas otoñales en gran parte del territorio nacional.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).