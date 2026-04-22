Tras un inicio de otoño con temperaturas inusualmente templadas, el escenario meteorológico cambia drásticamente. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de una masa de aire de origen polar comenzará a sentirse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de este miércoles 22 de abril.

¿Cuándo será el pico de frío en Buenos Aires?

Si bien el descenso térmico se inicia mañana con una rotación de vientos al sector sur, el SMN prevé que los registros más bajos se den hacia el final de la semana.

Los modelos meteorológicos indican que el viernes 24 y el sábado 25 de abril serán los días más fríos en lo que va de 2026, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 11°C y 12°C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo ser menores en zonas suburbanas del Gran Buenos Aires.

Cronograma del descenso térmico:

● Miércoles 22: rotación de vientos al sudoeste. Comienza a retirarse la humedad. Mínima de 13°C.

● Jueves 23: cielo mayormente despejado. La ausencia de nubes permitirá que el calor se disipe rápido durante la noche.

● Viernes 24: el pico del frente frío. Sensación térmica baja por la mañana.

Adiós a la humedad y llegada del “viento pampero”

El fenómeno que facilitará este cambio es la entrada de un sistema de alta presión que desplazará la masa de aire húmedo que predominó en las últimas semanas. El famoso “viento pampero” limpiará el cielo, pero traerá consigo la necesidad de sacar los abrigos pesados y las mantas del placard.

Para quienes realizan actividades al aire libre o practican deportes como Pilates o running, se recomienda especial atención a las primeras horas de la mañana, donde la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los 10 grados debido a las ráfagas del sector sur.

Fuente: Datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).