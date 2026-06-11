Hamburguesas smash de bife de chorizo de Coco Carreño, en pocos pasos y con un toque secreto infalible

Las hamburguesas smash se volvieron una de las variantes más buscadas por quienes quieren conseguir en casa una hamburguesa con mucho sabor, bordes crocantes y una cocción rápida. En esta versión, el chef Coco Carreño propone hacerlas con carne picada de bife de chorizo, un corte que aporta jugosidad y una textura ideal para este tipo de preparación.

A diferencia de las hamburguesas tradicionales, la técnica smash consiste en formar bollos de carne y aplastarlos directamente sobre una plancha o sartén muy caliente. Ese contacto intenso con la superficie genera una costra dorada que concentra los sabores y mantiene el interior jugoso.

La receta requiere pocos ingredientes y no demanda técnicas complejas. Con un buen pan, queso cheddar, vegetales frescos y algunos detalles como tostar el pan con manteca, se puede conseguir una hamburguesa de estilo profesional en apenas unos minutos.

Comensales 4 Ingredientes Un kg de carne picada de bife de chorizo

kg de carne picada de bife de chorizo 6 panes de hamburguesa

panes de hamburguesa Lechuga francesa c/n

Tomate c/n

Queso cheddar c/n

Huevos c/n

2 cebollas moradas cortadas en aros

cebollas moradas cortadas en aros Sal y pimienta

Manteca (para tostar el pan)

Aderezo a gusto

La receta de hamburguesas smash de bife de chorizo de Coco Carreño. Instagram Coco Carreño.

Procedimiento

Formar seis bollos de carne sin compactarlos demasiado. Calentar una plancha o sartén a fuego fuerte hasta que esté bien caliente. Colocar los bollos sobre la superficie y aplastarlos inmediatamente para lograr el clásico efecto smash. Condimentar con sal y pimienta y cocinar hasta que se forme una costra dorada. Dar vuelta y colocar el queso cheddar para que se funda. Tostar los panes con un poco de manteca sobre la plancha. Cocinar los huevos a gusto y preparar los vegetales. Armar las hamburguesas con la carne, el queso, la lechuga francesa, el tomate, la cebolla morada, el huevo y el aderezo elegido. Servir de inmediato para aprovechar la textura crocante de la carne y el pan recién tostado.

El toque secreto de Coco Carreño

Según explicó el propio cocinero, la forma en que se prepara el huevo es uno de los grandes secretos de este sándwich de hamburguesa: “La plancha estaba caliente, empezó a cocinarse, y automáticamente apagué la plancha”.

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