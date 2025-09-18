La hamburguesa casera perfecta se inicia mucho antes de poner la carne sobre la plancha: comienza al elegir el corte adecuado. Esta receta utiliza falda de ternera y roast beef, que se combinan con el toque justo que aporta la panceta para formar medallones perfectos.

El segundo paso es armar el sándwich perfecto: calentar previamente el pan y agregarle tomate, lechuga, provoleta pasada por plancha, salsa de cebolla y pepinillo picado mezclado con mayonesa, mostaza y kétchup. El resultado final es una bomba de sabor.

Ingredientes para hamburguesa casera

4 panes de hamburguesa.

500 g de falda de ternera.

500 g de roast beef.

200 g de panceta ahumada.

300 g de provoleta.

Una plantita de lechuga capuchina.

2 tomates redondos.

1/2 cebolla.

3 pepinillos.

100 g de mayonesa.

25 g de mostaza.

50 g de kétchup.

Procedimiento

Hamburguesas

Picar ambos tipos de carne junto con la panceta. Armar medallones utilizando los separadores Separata. Utilizar las bolsas para freezer con los precintos correspondientes para congelar los medallones eficientemente.

Armado de hamburguesas

Cocinar en plancha las hamburguesas y calentar los panes. Armar el sándwich con el tomate ya en rodajas, la lechuga, la provoleta pasada por plancha y salsa de cebolla y pepinillo picado mezclado con la mayonesa, la mostaza y el kétchup.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/