La hamburguesa casera perfecta se inicia mucho antes de poner la carne sobre la plancha: comienza al elegir el corte adecuado. Esta receta utiliza falda de ternera y roast beef, que se combinan con el toque justo que aporta la panceta para formar medallones perfectos.
El segundo paso es armar el sándwich perfecto: calentar previamente el pan y agregarle tomate, lechuga, provoleta pasada por plancha, salsa de cebolla y pepinillo picado mezclado con mayonesa, mostaza y kétchup. El resultado final es una bomba de sabor.
Ingredientes para hamburguesa casera
- 4 panes de hamburguesa.
- 500 g de falda de ternera.
- 500 g de roast beef.
- 200 g de panceta ahumada.
- 300 g de provoleta.
- Una plantita de lechuga capuchina.
- 2 tomates redondos.
- 1/2 cebolla.
- 3 pepinillos.
- 100 g de mayonesa.
- 25 g de mostaza.
- 50 g de kétchup.
Procedimiento
Hamburguesas
- Picar ambos tipos de carne junto con la panceta.
- Armar medallones utilizando los separadores Separata.
- Utilizar las bolsas para freezer con los precintos correspondientes para congelar los medallones eficientemente.
Armado de hamburguesas
- Cocinar en plancha las hamburguesas y calentar los panes.
- Armar el sándwich con el tomate ya en rodajas, la lechuga, la provoleta pasada por plancha y salsa de cebolla y pepinillo picado mezclado con la mayonesa, la mostaza y el kétchup.
