¿Querés salir de la típica hamburguesa de carne y darle un giro gourmet sin complicarte en la cocina? Esta versión con provoleta es la solución perfecta. En solo tres pasos simples lográs un sandwich con el encanto irresistible del queso fundido, crocante por fuera y cremoso por dentro.

Ideal para una cena rápida, una picada con amigos o un tentempié con estilo, esta receta incorpora el sabor clásico argentino de la provoleta en un formato nuevo. En pocos minutos y con ingredientes que casi siempre tenés en casa, podés sorprender con una preparación cargada de sabor.

Ingredientes para hamburguesa de provoleta

200 g de carne picada.

Una cdta de salsa barbacoa.

Una cda de cebolla picada.

Una cda de zanahoria rallada.

Una cdta de perejil picado.

Sal y pimienta, c/n.

Para los “panes” de provoleta

2 rodajas de provoleta de ½ cm de espesor.

Harina, c/n.

Pan rallado, c/n.

Un huevo.

Para el armado

Lechuga, c/n.

Tomate, c/n.

Guacamole, c/n.

Procedimiento

Para la hamburguesa

Mezclar todos los ingredientes en un bowl y formar una hamburguesa. Cocinarla un una plancha con un poco de aceite.

Para la provoleta

Pasarla por harina huevo y pan, y nuevamente por huevo y pan.

Freír en aceite caliente.

Armar la hamburguesa con tomate, lechuga y guacamole.

