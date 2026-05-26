La separación de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera un fuerte conflicto que involucra a Frida, la perra que compartían como familia junto a sus hijas.

Según contó Pochi en Puro Show e Instagram, la modelo y el exfutbolista adoptaron a la mascota alrededor de 2020 en el campo que tienen en San Nicolás. La perrita rápidamente se convirtió en parte fundamental de la familia y hasta viajó con ellos a Miami.

De acuerdo con el relato de la panelista, tras la separación ambos habrían acordado un sistema compartido para organizar el tiempo de sus hijas y también el cuidado de la perra. “Una semana y una semana”, detalló.

El nuevo conflicto entre Chechu Bonellli y Darío Cvitanich (Foto: Instagram/@gossipeame).

Sin embargo, todo habría cambiado cuando el exfutbolista “le dice:‘La perra no puede venir más acá. Porque vos tenés ayuda en tu casa y yo tengo una persona’”. En ese contexto, la modelo —que, según trascendió, se encontraba atravesando una agenda laboral intensa con varios trabajos y viajes— habría empezado a buscar alternativas para dar en adopción al animal.

LA DECISIÓN QUE HABRÍA DESATADO EL ENOJO DE CVITANICH

Conforme a la información que dio Pochi de Gossipeame, una de las empleadas domésticas de Bonelli se habría ofrecido a adoptar a Frida de manera definitiva al notar la complejidad de la situación.

Al mismo tiempo, Chechu también habría pensado en otra posibilidad: dejar temporalmente a la perrita con una excuñada de Cvitanich en Baradero, para que las hijas de la expareja pudieran seguir viendo a su mascota cada vez que visitaran a su familia paterna.

El nuevo conflicto entre Chechu Bonellli y Darío Cvitanich (Foto: Instagram/@gossipeame).

Esa idea no habría sido bien recibida por el exjugador. De acuerdo con el relato, Cvitanich se habría comunicado inmediatamente con Bonelli para pedirle que no tuviera contacto con su familia, advirtiendo incluso con iniciar acciones legales.

El nuevo conflicto entre Chechu Bonellli y Darío Cvitanich (Foto: Instagram/@gossipeame).

Finalmente, el exdelantero decidió hacerse cargo él mismo de Frida. Según explicó, cuando se enteró de que la empleada doméstica había adoptado a la perrita, le pidió a su hermano que fuera a buscarla para que quedara bajo su cuidado.

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