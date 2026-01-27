Ahora que Chechu Bonelli consolidó su romance con Facundo Pieres, mientras Darío Cvitanich está en pareja con Ivana Figueiras, el exmatrimonio habría llegado a un acuerdo de paz para mutua conveniencia.

“Chechu tiene que viajar a Estados Unidos porque se toma una semana de vacaciones”, arrancó Paula Varela.

“Frente a esto se comunica con el papá de las nenas y le dice, tengo que viajar, quédate con las nenas esta semana“, continuó la periodista de Intrusos.

La salida romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich (Foto: Movilpress).

Qué le pidió Cvitanich a Bonelli a cambio de quedarse con las hijas

En ese punto, el exfutbolista aprovechó para poner su condición antes de aceptar la propuesta, según Varela: “Le pidió que ella baje el nivel de comentarios contra Ivana, su novia actual”.

Chechu Bonelli y sus hijos en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

“En ese acuerdo habrían quedado hasta hoy”, cerró Paula Varela sobre los papás de Lupe, Carmela y Amelia.