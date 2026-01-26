El romance de Chechu Bonelli y Facundo Pieres está en su etapa inicial de idilio, y Yanina Latorre contó datos inéditos del pasado y futuro de la pareja.

“Ya habían gar... de chicos cuando eran chicos y solteros”, reveló la conductora de SQP.

Para poner la información en contexto, Yanina recordó que pese a que la desmintieron, “Chechu estuvo en la playa de Punta del Este con Pieres y durmió en su casa”, y luego agregó que Facundo “fue a verla a Cariló”.

Yanina Latorre posteó sobre Chechu Bonelli y Facundo Pieres.

En ese punto, Latorre fue ácida al bromear por el gusto de Pieres por las famosas y remató: “Me dicen que de Zaira no se olvidó. Le rompió el corazón”.

La apuesta a todo o nada de Chechu por Pieres

Luego, Yanina aventuró que “Chechu viaja a verlo” a Pieres.

La referencia era a que Facundo Pieres participará a principios de febrero del USPA Butler Handicap en Wellington, en Nueva Zelanda, y que Chechu Bonelli lo acompañaría para alentar a Ellerstina-Chapaleufú.