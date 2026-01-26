El Pinamar Moda Look 2026 vivió una edición inolvidable con la presencia de Chechu Bonelli, Sofía Jujuy Jiménez, Cande Ruggeri y Soledad Solaro, quienes fueron las grandes protagonistas de la Sunset Edition, en su 22ª edición, realizada en el parador Casa Mar, a orillas del mar.

El emotivo regreso de Chechu Bonelli a las pasarelas

Final Desfile: Delfina Gerez Bosco, Soledad Solaro, Sofia Jujuy Jiménez, Guillermo Azar, Cande Ruggeri, Benito Fernández, Chechu Bonelli Por: JuanVillagran

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el regreso triunfal de Chechu Bonelli, quien volvió a desfilar después de 10 años. La conductora y modelo se mostró visiblemente emocionada al recibir el aplauso del público, especialmente el de sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, que la alentaron desde la primera fila y la vieron desfilar por primera vez.

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió vestida de novia

Sofía Jujuy Jiménez fue otra de las grandes atracciones del desfile al irrumpir en la pasarela vestida de novia, generando sorpresa y emoción entre los presentes. Desde la primera fila, su nuevo novio, Gustavo Querio, la acompañó con un aplauso efusivo que no pasó desapercibido.

Cande Ruggeri celebró su cumpleaños en la pasarela

Cande Ruggeri y Soledad Solaro Por: JuanVillagran

La noche también tuvo un momento especial con Cande Ruggeri, quien celebró su cumpleaños durante el desfile. Los conductores del evento, Hernán Drago y Soledad Villarreal, destacaron la fecha en cada pasada de la modelo, convirtiendo su desfile en una verdadera celebración.

Famosos en primera fila y un clásico que sigue creciendo

Entre las figuras que dijeron presente en la primera fila se destacaron Pamela David, Rodrigo Tapari, Nicolás Maccari —futuro marido de Cande Ruggeri— junto a su hija Vita, y el tenista Federico Delbonis, quien acompañó a su hija adolescente Celina, que también desfiló, junto a su esposa Virginia y sus hijos Mateo y Simón.

El Pinamar Moda Look, que se realiza desde hace 22 años de manera ininterrumpida, está a cargo del empresario de la moda Guillermo Azar.

El gran cierre estuvo a cargo del rdiseñador Benito Fernández, quien presentó su colección exhibida recientemente en la New York Fashion Week.