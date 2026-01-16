Darío Cvitanich e Ivana Figueiras volvieron a mostrarse juntos y confirmaron que su historia de amor atraviesa un nuevo capítulo. La pareja fue vista en actitud cómplice y muy cercana durante el estreno de la obra El divorcio del año, en el Multiteatro de Buenos Aires.

Fue una aparición pública que no pasó inadvertida y que llegó poco tiempo después de la separación defintiva del exfutbolista de Chechu Bonelli. Las cámaras de Ciudad captaron a Cvitanich e Ivana posando juntos en la función teatral y, más tarde, compartiendo un momento íntimo en la vía pública, donde se los vio abrazados y conversando con gestos de confianza y complicidad.

La salida romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich (Foto: Movilpress).

Las imágenes no dejan lugar a dudas: el romance está nuevamente en marcha. Cabe recordar que Darío e Ivana ya habían sido vinculados sentimentalmente meses atrás, aunque la relación atravesó un impasse.

Según trascendió, la pareja había decidido tomar distancia, pero el reencuentro reciente marca una clara reconciliación que ahora se expone sin ocultamientos.

LAS FOTOS DE DARÍO CVITANICH E IVANA FIGUEIRAS A LOS BESOS Y ABRAZOS EN EL TEATRO

