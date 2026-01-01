A poco de darle una nueva oportunidad al amor después del breve impasse que sufrió su historia de amor, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich sellaron su reconciliación de la manera más romántica: con intercambio de románticos posteos que desbordaron amor en pleno festejo de Año Nuevo en Punta del Este.

Desde una exclusiva fiesta en el balneario uruguayo, el exfutbolista compartió una imagen junto a Ivana, abrazados y sonrientes, con una copa en mano y vestidos de blanco; y la acompañó con una frase que no pasó desapercibida: “Terminarlo y empezarlo con vos…”, escribió Darío, dejando en claro que el 2025 se cerró y el 2026 arrancó con la modelo a su lado.

La respuesta de Ivana no tardó en llegar y fue igual de emotiva. En otra postal del mismo festejo, la modelo publicó una foto junto a Cvitanich y escribió: “Algo lindo de mi 2025… haberte conocido. Gracias por ser tan bueno conmigo”, expresó en un mensaje que terminó de confirmar que la pareja atraviesa un momento de plena armonía.

Pero la historia no quedó ahí. Horas después, ambos siguieron compartiendo momentos del brindis, las risas y el clima íntimo de la celebración en Punta del Este, dejando en evidencia que la reconciliación no fue un simple rumor, sino una decisión firme y cargada de sentimientos.

DARÍO CVITANICH E IVANA FIGUEIRAS HABÍAN VIAJADO A EUROPA, A MENOS DE UN MES DE BLANQUEAR SU ROMANCE

A menos de un mes de haber oficializado su relación, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras disfrutaron de un romántico viaje a Europa (en octubre de 2025) y dejaron pistas en las redes sociales que comprueban el gran presente sentimental que atraviesan.

Sin mostrarse juntos, pero en perfecta sintonía, ambos compartieron imágenes desde Ámsterdam, una ciudad con un significado especial para el exfutbolista, que vivió allí durante su paso por el Ajax. Las publicaciones, lejos de ser casuales, despertaron la curiosidad de sus seguidores, que no tardaron en notar las coincidencias.

En sus historias, Ivana compartió una postal sobre uno de los clásicos puentes que cruzan los canales, al atardecer, con un abrigo rosa, jeans y la mirada perdida en el horizonte. La acompañó con el tema Por mil noches, de Airbag, y una secuencia de corazones violetas.

Poco después, Cvitanich publicó su propia historia desde el reconocido restaurante Pasta e Basta, también en Ámsterdam. En la foto se lo ve distendido, rodeado de amigos y con una sonrisa amplia: “Qué lindo es verte siempre, amiga. Te adoro”, escribió junto a la etiqueta de María Cecilia Rognoni, la exjugadora de Las Leonas y campeona olímpica, con quien mantiene una amistad desde sus años en Holanda.