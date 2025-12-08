Después de semanas de rumores y versiones cruzadas, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich volvieron a estar en boca de todos. Esta vez, el motivo no fue un escándalo, sino una señal de acercamiento: según revelaron en Infama (América TV), la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad.

El viernes por la noche, ambos salieron a cenar juntos, un dato que sorprendió a los panelistas del programa y que fue confirmado por el cronista Oliver Quiroz. “Hablé con el entorno de ambos y lo que me dicen es que no quieren exponerse más”, contó Quiroz, dejando en claro que la pareja busca mantener un perfil bajo tras la tormenta mediática.

Fotos: Instagram (@figueirasivana y @daricvitaok)

En pleno debate, Laura Ubfal consultó a su compañero sobre el estado actual de la relación. La respuesta fue contundente: “Están retomando la relación”. A su vez, Marcela Tauro sugirió no darles más prensa, mientras que Karina Iavícoli ironizó: “Se tienen que ir a vivir a otro país”.

QUÉ PASÓ CON IVANA FIGUEIRAS Y DARÓ CVITANICH A UNA SEMANA DEL ESCÁNDALO CON CHECHU BONELLI

La historia de amor entre Figueiras y Cvitanich estuvo marcada por la exposición y los conflictos. El fin de semana anterior, un fuerte escándalo sacudió a los protagonistas, con Chechu Bonelli en el centro de la escena. La ex de Cvitanich reapareció en los medios y habló abiertamente de su separación, lo que reavivó la polémica y generó un revuelo en redes sociales.

En ese contexto, Ivana Figueiras decidió alejarse del ruido mediático y dar un paso al costado. Sin embargo, el conductor Ángel de Brito aportó más detalles sobre la ruptura, que se produjo apenas cuatro meses después de haber comenzado el romance. “Todo terminó en escándalo, Ivana se pudrió de Cvitanich y lo dejó”, relató De Brito en sus redes.

Chechu Bonelli, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras (Fotos: Instagram y captura América TV)

El periodista también sumó otra versión sobre el final del matrimonio entre Cvitanich y Bonelli, que duró 14 años. Según contó, un viaje a Bariloche y un episodio familiar habrían sido el detonante de la separación: “Chechu montó un escándalo con la nena más grande porque tiró sin querer una mermelada. Ese fue el detonante de la separación”.

Tras el escándalo, Cvitanich incluso decidió cerrar su cuenta de Instagram, buscando escapar del ojo público. Ahora, con la pareja intentando recomponer el vínculo, todo indica que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich apuestan a una reconciliación, pero esta vez lejos de las cámaras y el ruido mediático.

