A pocas horas de que se filtrara que Ivana Figueiras habría estado internada, en medio de lo que fue su mediática y polémica separación de Darío Cvitanich, la modelo optó por romper el silencio y despejar cualquier duda sobre su estado de salud.

"Nunca estuve internada. Gracias”, escribió Ivana en Instagram Stories, acompañando sus palabras con un emoji de un corazón blanco, dejando en claro que la noticia es falsa.

En la imagen se ve la captura del programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por América, con el siguiente graph: “Escándalo total: Ivana Figueiras estaría internada”.

De esta manera, la joven llevó tranquilidad a sus seguidores y seres queridos, frenando los rumores con un mensaje claro, directo y sin lugar a interpretaciones.

DARÍO CVITANICH E IVANA FIGUEIRAS HABÍAN VIAJADO A EUROPA, A MENOS DE UN MES DE BLANQUEAR SU ROMANCE

A menos de un mes de haber oficializado su relación, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras disfrutaron de un romántico viaje a Europa (en octubre de 2025) y dejaron pistas en las redes sociales que comprueban el gran presente sentimental que atraviesan.

Sin mostrarse juntos, pero en perfecta sintonía, ambos compartieron imágenes desde Ámsterdam, una ciudad con un significado especial para el exfutbolista, que vivió allí durante su paso por el Ajax. Las publicaciones, lejos de ser casuales, despertaron la curiosidad de sus seguidores, que no tardaron en notar las coincidencias.

En sus historias, Ivana compartió una postal sobre uno de los clásicos puentes que cruzan los canales, al atardecer, con un abrigo rosa, jeans y la mirada perdida en el horizonte. La acompañó con el tema Por mil noches, de Airbag, y una secuencia de corazones violetas.

Poco después, Cvitanich publicó su propia historia desde el reconocido restaurante Pasta e Basta, también en Ámsterdam. En la foto se lo ve distendido, rodeado de amigos y con una sonrisa amplia: “Qué lindo es verte siempre, amiga. Te adoro”, escribió junto a la etiqueta de María Cecilia Rognoni, la exjugadora de Las Leonas y campeona olímpica, con quien mantiene una amistad desde sus años en Holanda.