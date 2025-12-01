El fin de semana no fue uno más para Ivana Figueiras. En medio de una ola de rumores sobre su relación con Darío Cvitanich, la empresaria decidió expresarse en sus redes sociales y dejó a todos boquiabiertos con una revelación que nadie esperaba.

Todo comenzó después de la última entrevista de Chechu Bonelli, ex pareja de Cvitanich, quien contó detalles de su separación en un canal de streaming.

Las declaraciones reavivaron el escándalo y los haters no tardaron en apuntar contra Figueiras, acusándola de “rompehogares” y “mala mina”.

Foto: Instagram

Cansada de las críticas, Ivana eligió no dar explicaciones directas sobre su vínculo con el ex futbolista, pero sí hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram.

Además, dejó de seguir a Cvitanich, un gesto que encendió aún más las versiones de crisis y posible separación.

El mensaje que lo dijo todo

En lugar de aclarar la situación sentimental, Figueiras compartió el mensaje de una clienta de su marca de ropa, quien la elogió y habló sobre el despecho de otros, resaltando sus virtudes. Pero eso no fue lo único que llamó la atención.

Poco después, Ivana subió la foto de un libro al que definió como “su diario íntimo” y confesó: “Es el que más sabe lo que sufrí por amor. Creo que el año pasado se me cansaron los dedos de escribir”.

Foto: @figueirasivana

La frase dejó entrever el difícil momento personal que atravesó y abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre su presente amoroso.

¿Fin del romance con Cvitanich?

La relación entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich quedó envuelta en un mar de dudas después de una serie de mensajes que la modelo compartió en sus redes sociales. Todo estalló cuando, en medio de un ida y vuelta con seguidores, Ivana lanzó una frase que encendió las alarmas.

“Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, escribió la modelo en sus redes.