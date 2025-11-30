Ivana Figueiras y Darío Cvitanich aprovecharon una escapada a Uruguay para compartir imágenes de su presente sentimental, un retrato luminoso que contrasta con los rumores y cuestionamientos que acompañaron a la pareja desde que hicieron oficial su relación.
El vínculo entre la empresaria y modelo, de 36 años, y el exfutbolista, de 40, se confirmó en septiembre y, desde ese momento, ambos enfrentaron una fuerte atención mediática.
LAS FOTOS DE CVITANICH Y FIGUEIRAS EN URUGUAY
En sus días de descanso en José Ignacio, la pareja publicó tranquilos paisajes y fotos juntos en la playa.
La primera imagen compartida por Ivana muestra una escena de absoluto relax. El cielo despejado, la madera del deck y la vegetación que rodea la casa completan una postal veraniega anticipada. En otra foto, la modelo aparece en bikini animal print frente al espejo, con luz tenue y un ambiente sencillo, una mirada a su intimidad cotidiana sin artificios.
También aparece retratada de espaldas, apoyada en un deck rústico, observando un paisaje que mezcla pasto, palmeras y el mar en el horizonte.
La imagen transmite calma, un momento suspendido entre la reflexión y la contemplación. Pero es la foto en pareja la que acapara miradas: Ivana y Darío, sentados sobre el pasto, con sweaters grises, mate en mano y un gesto de complicidad que sintetiza su presente. Ella sonríe; él mira a cámara, firme, como dispuesto a enfrentar cualquier comentario externo.
Las palabras que acompañaron la galería también se volvieron parte de la conversación. “De este finde increíble”, escribió Ivana. Cvitanich respondió con un mensaje que desató debate: “¡Sos lo más lindo! Te quiero”.