El duelo y la soledad le habría durado poco a Chechu Bonelli (40) después de confirmar su separación de Darío Cvitanich, y ahora la relacionaron con un ex de Pampita durante su impasse con Martín Pepa.

El hombre en cuestión sería Juan Manuel “Cochito” López (45), según afirmó Pepe Ochoa.

Además Yanina Latorre contó que LAM que el piloto de automovilismo estuvo en pareja durante un año con la también modelo Andrea Bursten.

Andrea Bursten y Cochito López (RSFotos)

“Si Chechu era intensa con el otro, con este va perdida”, remató Angel de Brito jocoso.

Qué dijo Chechu Bonelli sobre Cochito López

De todas formas, el viernes por la mañana Chechu reaccionó al chimento: “Esto es mentira. Basta de querer buscarme novios. Estoy muy bien sola”.

Chechu Bonelli aclaró los rumores de romance con Cochito López. Por: Fernando Gatti

Acto seguido, Chechu Bonelli volvió a bromear con las ganas que le tiene a Charles Leclerc, el piloto de Fórmula 1 de la escudería Ferrari, a pesar de que sabe que está en pareja: “¡Y esto me encantaría! Un poco de humor”.

Chechu Bonelli blanquó sus ganas con Charles Leclerc. Por: Fernando Gatti

Chechu Bonelli contó cómo sufrió la separación de Darío Cvitanich

Madre de Lupe, Carmela y Amelia fruto de su matrimonio Darío Cvitanich, quien blanqueó su noviazgo con la empresaria Ivana Figueras, en un streaming de Telefe Chechu había confesado cómo sufrió el final de su amor con el futbolista retirado.

Chechu Bonelli abrió su corazón sobre la separación de Darío Cvitanich (Stream de Telefe, MasterChef)

“No es lo mismo dejar que ser dejada. Yo fui dejada“, reconoció sin tapujos al tiempo que enfatizó que luchó a destajo por restaurar el vínculo.

“Apenas me había separado y estaba flaquísima. No comía porque tenía el estómago cerrado. Estaba muy triste, muy angustiada, lloraba todo el día y dormía poco y nada”, continuó.

“Vengo de una familia muy tradicional, a mis papás los separó la muerte. Yo me casé para toda la vida”, lamentó Chechu Bonelli el divorcio de Darío Cvitanich.