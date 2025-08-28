En el mes que Pampita estuvo separada de Martín Pepa la conductora de Los 8 Escalones habría aprovechado para tener citas, una de las cuales habría sido con Cochito López, y el referente del automovilismo nacional reaccionó con picardía al hablar del tema.

“Ya declaró Pampita todo eso, ya contó todo”, arrancó el comentarista de Fórmula 1.

Comentario que aludía a la versión periodística de que Carolina Ardohain había tenido problemas con el registro y el seguro de su auto al querer ingresar al barrio cerrado de Pilar donde vivía el panelista de ESPN, episodio que la modelo negó.

Pampita y Cochito López.

“¿Por qué van a dudar de la palabra de ella?”, enfatizó.

Frente a la insistencia del cronista de Puro Show en reivindicar el dato de Pochi de Gossipeame, la sonrisa de Juan Manuel López fue elocuente: “Si ella lo desmintió, hay que creer en lo que dice”.

Pampita y Martín Pepa en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

“Yo digo lo mismo que dice ella, claramente. No me voy a poner a decir algo diferente a lo que dijo ella, así”, afirmó Cochito jugando con el freno y el ascelerador.

CÓMO ES LA RELACIÓN DE COCHITO LÓPEZ CON PAMPITA

“La conozco, obviamente, todo el mundo la conoce a Pampita”, admitió jocoso.

Cochito López.

“La conozco también cara a cara. Tenemos un montón de amigos en común. Sí, la conozco. Solo eso”, remató Cochito.