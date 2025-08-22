El largo mes que Pampita estuvo separada de Martín Pepa se especuló con que la conductora de Los 8 Escalones tuvo un affaire con Nicolás Furtado, y este viernes además se mencionó a Cochito López.

“No tuve tiempo de conocer a nadie. Todo lo que dijeron después se fueron dando cuenta que era mentira”, enfatizó la modelo.

Luego, se sorprendió al responder que le gustaba más el polo que el automovilismo e indagó por la razón de la consulta. Momento en que se enteró de la versión de romance fugas con el piloto y comentarista de F1, Juan Manuel López (45).

“Hay otro más. Ya me inventaron en España, después me inventaron con un actor después me inventaron con Joaquín Furriel. ¿Toda la semana me van a conseguir uno nuevo para inventar?”.

Joaquín Furriel habló de la convivencia | Créditos: Instagram @joacofurriel

“Estoy muy tranquila y estoy muy feliz de estar de novia con Martín”.

EL MENSAJE PARA MARTÍN PEPA

Ahí enfatizó: “Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”.

“Yo a esta altura de la vida no perdono más infidelidades. Estoy en una etapa que si estoy con una persona quiero ser lo más importante para esa persona”, sentenció Pampita para que Martín Pepa esté advertido.