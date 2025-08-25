Aunque suele brillar en los grandes eventos y alfombras rojas, Carolina "Pampita" Ardohain volvió a mostrar su costado más cercano con los seguidores. Según mostraron en Infama, la modelo y conductora fue captada por la cámara paparazzi en una situación tan inesperada como tierna: sacándose fotos con sus fans en una parada de colectivos.

Lejos de esquivar la situación o acelerar el paso, Pampita pidió a su seguridad que esperaran y se tomó el tiempo de posar con cada una de las chicas que la reconocieron, con un impecable vestido de fiesta y soportando el frío de la noche sin perder la sonrisa.

“Bien vestida. Sale de un evento y no se le caen los anillos para sacarse fotos en la parada de colectivo”, destacaron en el programa, resaltando una vez más la buena predisposición de la top con sus seguidores.

¡Una ídola!

Pampita en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

PAMPITA REVELÓ QUÉ TIENE SU RELACIÓN CON MARTÍN PEPA QUE NO ENCONTRÓ EN NINGUNA OTRA

Carolina “Pampita” Ardohain atraviesa un gran momento personal y, por primera vez, decidió abrir su corazón en LAM para hablar de su noviazgo con Martín Pepa, con quien volvió a apostar al amor en los últimos días tras poco más de un mes de anunciar la ruptura.

“Seguro yo tengo que aprender a estar con una persona que no es del medio y que no quiere ser del medio. Por ejemplo, en esta relación no es una relación en donde publico cosas en mis redes sociales. Ni cuento detalles íntimos, ni muestro los lugares donde estoy de viaje tampoco. Eso es algo distinto, que no había hecho antes”, confesó la modelo.

Con sinceridad, Pampita explicó que esa reserva responde al respeto hacia su pareja: “A él no le interesa para nada que aparezca nada de eso. Y siempre supe que iba a ser así desde el principio”.

Foto: Captura (América)

A diferencia de lo que ocurrió con romances anteriores, la conductora disfruta del perfil bajo que le aporta estar con alguien que no pertenece al ambiente artístico: “Eso no tiene nada que ver con mi felicidad. A veces que no muestre no significa que no me están queriendo bien”, cerró, muy feliz con este nuevo presente.